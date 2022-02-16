fb ig video ETtoday search mobile

喝茶好處多！加對食物越喝越年輕　3個重點必須知道

>

實習記者吳昀庭／綜合報導

春節期間飲食不忌口，事後才被罪惡感淹沒？沒關係就用「喝茶」來去油解膩，讓身體回歸正軌吧！茶是很多人平時最常喝的飲料，雖然它本身好處多多，可以改善口臭、排解脂肪、預防多種疾病…，但喝的時候還是有「3個重點」必須知道，才能喝得更健康。

1.喝茶的時間

喝茶的時間其實很重要，一般建議在飯後1到2小時飲用，比較不會影響到消化、吸收等問題。由於茶類含咖啡因，也建議在下午4點以前喝，晚上才不會睡不著。

2.加檸檬

很多人喝茶都會加牛奶、糖或蜂蜜，但其實這3樣都會減弱茶本身的抗氧化力，所以比較建議加富含維生素C的水果，像是檸檬、橘子、葡萄柚等，都可以提高抗氧化力。

3.評估自身體質

茶雖然有許多好處，但還是要評估自身體質適不適合，像腸胃功能不好、容易心悸、貧血、腎功能不佳的人都不宜飲用，孕婦或兒童也不適合喝太多。

#好茶推薦

1.旅庫。彰化 文藝隨行午茶分享禮盒

彰化3家知名品牌旅咖啡、愛治文具房、友發蔘藥行，一起聯手帶來了文藝午茶禮盒，外包裝設計精緻，裡面的茶也風味絕佳，有東方百年漢方茶、西方花果香草茶等多款茶品，每一種風味的茶，都對應了一位細膩的人像插畫。

▲特色茶飲。（圖／pinkoi提供）

▲旅庫。彰化 文藝隨行午茶分享禮盒。（圖／Pinkoi提供，下同）

▲特色茶飲。（圖／pinkoi提供）

2. vaisa 插畫明信片綠茶袋

日本品牌vaisa推出的明信片綠茶袋，將來自日本的在地好茶，以明信片造型包裝，配上多種情境手繪插畫，讓趣味圖案與不同香氣的茶飲相互呼應，包裝袋背面還可以寫上收件資訊，不管送禮或自用都別具新意。

▲特色茶飲。（圖／pinkoi提供）

▲特色茶飲。（圖／pinkoi提供）

3. Daoori 康普茶12入分享組

近年來歐美很瘋康普茶，它是由細菌、酵母與茶湯和糖發酵而成，帶有酸甜氣泡口感。品牌Daoori選用天然在地食材，製作出如汽水般爽口的4款果茶風味康普茶，並以輕盈的鋁罐包裝，讓茶飲隨時保持最佳風味。

▲特色茶飲。（圖／pinkoi提供）

▲特色茶飲。（圖／pinkoi提供）

4. The Brew Company 丹麥隨身草本茶18入

The Brew Company開發獨特的沖泡袋設計和浸泡技術，把天然藥草、果乾裝入扁平輕巧的專利茶袋中，讓你不管去爬山、露營…，都能輕鬆攜帶，簡單的熱沖、冷泡出好喝的茶品。

▲特色茶飲。（圖／pinkoi提供）

▲特色茶飲。（圖／pinkoi提供）

5.金滿堂 mini.cube薑美人4寶

金滿堂選用上等紅棗、桂圓、老薑…，製作成方便攜帶的小巧黑糖磚，隨沖即飲非常方便，也可以加入別的飲品調製，或用於烹飪、烘焙。喝起來不只美味，也能讓身體由內暖到外。

▲特色茶飲。（圖／pinkoi提供）

▲特色茶飲。（圖／pinkoi提供）

►全麥麵包讓你容易變更餓　6款健康食物正確吃才能有益

►高纖豆漿減重超好用　喝對時間「不餓肚調降食量」7天就有效

關鍵字：

pinkoi, , 綠茶, 草本, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚

曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚

迷惘時必看！10條「人生金句」讓你瞬間清醒，字字入心

迷惘時必看！10條「人生金句」讓你瞬間清醒，字字入心

「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕

「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕

水喝不夠會傷腦　5種生活習慣讓你越來越笨 營養師曝草莓「營養CP值高」的6大秘密！助減肥還能美白 營養師點名「7款地雷早餐」讓你越吃越餓，根本瘦不下來 「錶王」921萬罕見追針萬年曆錶登台　新配色誘藏家 網揭「最佳喝水時間表」，一天「8杯水」讓你健康瘦下來 「苗栗美食」TOP 10出爐啦！超夯景點天空之城、阿蘭姐水晶餃都上榜 常覺得沒有衣服穿？4種類型單品一定要趕快斷捨離

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面