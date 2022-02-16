喝茶好處多！加對食物越喝越年輕　3個重點必須知道

實習記者吳昀庭／綜合報導

春節期間飲食不忌口，事後才被罪惡感淹沒？沒關係就用「喝茶」來去油解膩，讓身體回歸正軌吧！茶是很多人平時最常喝的飲料，雖然它本身好處多多，可以改善口臭、排解脂肪、預防多種疾病…，但喝的時候還是有「3個重點」必須知道，才能喝得更健康。

1.喝茶的時間

喝茶的時間其實很重要，一般建議在飯後1到2小時飲用，比較不會影響到消化、吸收等問題。由於茶類含咖啡因，也建議在下午4點以前喝，晚上才不會睡不著。

2.加檸檬

很多人喝茶都會加牛奶、糖或蜂蜜，但其實這3樣都會減弱茶本身的抗氧化力，所以比較建議加富含維生素C的水果，像是檸檬、橘子、葡萄柚等，都可以提高抗氧化力。

3.評估自身體質

茶雖然有許多好處，但還是要評估自身體質適不適合，像腸胃功能不好、容易心悸、貧血、腎功能不佳的人都不宜飲用，孕婦或兒童也不適合喝太多。

#好茶推薦

1.旅庫。彰化 文藝隨行午茶分享禮盒

彰化3家知名品牌旅咖啡、愛治文具房、友發蔘藥行，一起聯手帶來了文藝午茶禮盒，外包裝設計精緻，裡面的茶也風味絕佳，有東方百年漢方茶、西方花果香草茶等多款茶品，每一種風味的茶，都對應了一位細膩的人像插畫。

▲旅庫。彰化 文藝隨行午茶分享禮盒。（圖／Pinkoi提供，下同）



2. vaisa 插畫明信片綠茶袋

日本品牌vaisa推出的明信片綠茶袋，將來自日本的在地好茶，以明信片造型包裝，配上多種情境手繪插畫，讓趣味圖案與不同香氣的茶飲相互呼應，包裝袋背面還可以寫上收件資訊，不管送禮或自用都別具新意。

3. Daoori 康普茶12入分享組

近年來歐美很瘋康普茶，它是由細菌、酵母與茶湯和糖發酵而成，帶有酸甜氣泡口感。品牌Daoori選用天然在地食材，製作出如汽水般爽口的4款果茶風味康普茶，並以輕盈的鋁罐包裝，讓茶飲隨時保持最佳風味。

4. The Brew Company 丹麥隨身草本茶18入

The Brew Company開發獨特的沖泡袋設計和浸泡技術，把天然藥草、果乾裝入扁平輕巧的專利茶袋中，讓你不管去爬山、露營…，都能輕鬆攜帶，簡單的熱沖、冷泡出好喝的茶品。

5.金滿堂 mini.cube薑美人4寶

金滿堂選用上等紅棗、桂圓、老薑…，製作成方便攜帶的小巧黑糖磚，隨沖即飲非常方便，也可以加入別的飲品調製，或用於烹飪、烘焙。喝起來不只美味，也能讓身體由內暖到外。

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