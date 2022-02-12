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肖戰、宋威龍搶當精品帶貨王　型男混搭珠寶最夯

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▲▼Gucci,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲GUCCI品牌代言人肖戰演繹全新GUCCI Link to Love珠寶系列。（圖／GUCCI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大陸人氣超旺的一線男星，紛紛被網羅精品品牌的代言人，在微博有超過2979萬粉絲追蹤的肖戰為GUCCI代言人，上陣拍攝最新Link to Love系列珠寶形象照，示範中性的八邊形貴金屬首飾不到3萬元便能擁有，搶攻年輕市場；日本珠寶品牌MIKIMOTO也嗅到跨越性別設計的商機，邀微博粉絲數達1393萬的宋威龍，出任品牌第一位男性代言人。

▲▼Gucci,MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼Gucci,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲GUCCI Link to Love金色條紋戒指（左）32,700元，金色切面戒指43,600元。

肖戰在GUCCI廣告所戴的Link to Love珠寶系列，以18K白金、黃金、玫瑰金勾勒出俐落的八邊形，配以簡約的無紋飾鏡面、飾釘、豎條紋刻花或品牌Logo等，創造多重的可能性，因此無論戒指、手環或項鍊都適合疊戴，混搭出專屬風格。

▲▼Gucci,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲宋威龍成為MIKIMOTO首位男性代言人。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

MIKIMOTO則首度邀請男星擔任代言人，由宋威龍詮釋時髦型男的珍珠穿搭，首波釋出的形象照中，他疊戴品牌與COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊，並搭配珍珠手鍊與鑽石耳骨夾，親身感受珍珠的創新與佩戴的趣味。

▲▼Gucci,MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼Gucci,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO鑽石耳骨夾（左）40,000元，MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊尖牙裝飾款191,000元。

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關鍵字：

肖戰, 宋威龍, GUCCI, MIKIMOTO

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