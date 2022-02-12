秀英32歲生日辣開美背藏亮點！　Tiffany閨蜜裝長腿齊發太養眼

▲秀英（左）與好友Tiffany慶祝32歲生日。（圖／翻攝自秀英IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團少女時代中的「長腿擔當」秀英，日前剛度過32歲生日，她也PO出與成員Tiffany的合照慶祝，畫面中兩人都換上華麗造型，秀英身穿紅色吊帶裙展現纖細比例，轉至背部還藏有鏤空蝴蝶結增添火辣氣息；Tiffany則是穿上皮革連身裙坐在一旁，兩人的逆天長腿讓粉絲十分驚艷。

▲秀英身穿設計師品牌Nana Jacqueline紅色吊帶裙。（圖／翻攝自秀英IG）

秀英與鄭敬淏相戀多年戀情非常穩定，32歲生日還有好友Tiffany陪伴在旁，壽星秀英身穿設計師品牌Nana Jacqueline紅色吊帶裙，品牌旗下輕禮服的設計非常適合派對穿著，尤其是緞面材質加上閃鑽肩帶點綴，遇上她纖細肩頸曲線，順勢完美消化造型，碰撞出火辣氣息。然而亮點還藏在身後，以立體蝴蝶結交織而成的鏤空設計，讓秀英的美背若隱若現，全身都有巧思。

▲Tiffany也默契穿上同一品牌Nana Jacqueline黑色皮革裙 。（圖／翻攝自秀英IG）

此外，Tiffany也默契穿上同一品牌Nana Jacqueline黑色皮革裙，可見兩人的好感情，而裙裝幹練的剪裁搭配腰帶修飾，襯托出姣好身材，一雙白皙美腿很難忽視。兩人曬出多張美照寵粉，讓網友驚呼：「果然是女團神級長腿」、「羨慕兩人的感情」、「連衣服都是同個牌子」。