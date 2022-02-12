宋茜示範情人節心機搭配！　紅色水晶高跟鞋、C字扣手機包超撩男

記者鮑璿安／台北報導

情人節降至，若是還沒有想好穿什麼應戰，用高跟鞋、手拿包等小配件裝飾造型再巧妙不過，既不會太高調也不會過於搶戲，以下由大陸女星宋茜演繹的JIMMY CHOO 穿搭一起學起來，同場加映情人節主打單品也好生火！

▲宋茜以JIMMY CHOO「BON BON 」提包搭配紅色水晶SAEDA高跟鞋 。（圖／品牌提供）

宋茜以JIMMY CHOO亞太區代言人身份演繹2套情人節穿搭，給予粉絲們很好的搭配範本，先以一套優雅的黑色緞面平口小洋裝為基礎，加入紅色單品提亮整體色系，宋茜手拎的BON BON 提包是品牌旗下夯款，可與紅色水晶SAEDA高跟鞋呼應，小細節就藏在配件中。

▲OSAKA LACE UP運動鞋搭配MADELINE手機包。（圖／品牌提供）

若是偏好隨性搭配，那麼宋茜演繹輕鬆的連身褲裝，加入了OSAKA LACE UP運動鞋搭配MADELINE手機包，色彩與c字水晶扣為情人節升溫。

#同場加映

HOGAN情人節小白鞋

▲HOGAN 2022 年情人節限定系列 。（圖／品牌提供）



HOGAN 2022 年情人節限定系列將品牌標誌性的 Rebel 休閒鞋再進化，側邊是有波浪 H 字母 LOGO，內含品牌專屬記憶鞋墊緩震舒適，腳踩之上非常舒適。全白色柔軟小牛皮革，鞋側則勾勒兩顆紅色的心情圖案，為戀情加溫。

黛安芬Premium純粹系列

▲黛安芬在情人節迎來全新「Premium純粹系列」透氣包覆款 。（圖／品牌提供）

黛安芬在情人節迎來全新「Premium純粹系列」透氣包覆款，透氣絲棉杯帶來舒適的穿著感受，並以立體三片剪裁罩杯搭配脇邊側壓條設計，提供舒適包覆之餘亦提升穩定度，創造集中渾圓的完美胸型，提供2色質感黑、時尚粉選擇。