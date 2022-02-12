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迪士尼金飾也趕上粉紅櫻花季！　超萌角色萬元入手

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▲▼ 迪士尼 。（圖／公關照）

▲周大福迪士尼經典系列米妮（左）與米奇黃金吊墜，各9,700元（不含鍊）。（圖／周大福提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迪士尼角色總勾起人們的童心，華人珠寶品牌周大福巧妙結合櫻花季的浪漫景致，以及迪士尼超萌的8大角色米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、奇奇、蒂蒂、小鹿斑比與小飛象，創作一系列甜美風格的金飾，價格設定在萬元以內，讓小資女較能無痛入手。

▲▼ 迪士尼 。（圖／公關照）

▲周大福迪士尼經典系列米妮與米奇黃金串飾（附手繩）各9,300元。

融入櫻花元素的周大福迪士尼系列金飾共有3種設計，最華麗是鏤空線條勾勒米奇與米妮的金項鍊，墜子與項鍊均點綴會輕輕擺盪的小巧粉紅櫻花；名為迪士尼經典的金墜，則出動唐老鴨、奇奇、蒂蒂等可愛角色，被櫻花造型圍繞，著實可愛；而第三款設計為黃金串飾，正面是迪士尼角色圖案，背面刻有櫻花，可隨心情翻轉，附手繩變身為手環。

▲▼ 迪士尼 。（圖／公關照）▲▼ 迪士尼 。（圖／公關照）

▲周大福迪士尼經典系列米奇與米妮黃金項鍊（左）35,500元，「蒂蒂」黃金串飾手環9,300元。

日本珠寶品牌K.UNO也以迪士尼為主題推出Disney Treasure系列珠寶，從適合日常的輕珠寶，到見證幸福時刻的婚戒，亦或喜迎新生命誕生的彌月首飾均備，以時尚彩寶戒款為例，主石旁的南瓜馬車、貝殼等精緻造型，立刻讓人聯想到《仙杜瑞拉》、《小美人魚》等耳熟能詳的童話故事，帶領佩戴者浪漫一回。

▲▼ 迪士尼 。（圖／公關照）

▲K.UNO迪士尼彩寶系列戒指，融入《仙杜瑞拉》、《小美人魚》經典元素。（圖／K.UNO提供）

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關鍵字：

周大福, 迪士尼, K.UNO

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