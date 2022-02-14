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8款「草莓甜點」吃了好幸福！雪白色澤超夢幻、千層卷口感豐富

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實習記者吳昀庭／綜合報導

草莓季又到了！每年都有新的草莓食品出現，來搶攻螞蟻人的胃，這裡就精選出8款2022年「必吃草莓甜點」，有布蕾派、提拉米蘇、千層捲等多種款式，還有整顆粉白色的淡雪草莓，讓草莓控看了完全無法抗拒。

1.奈良櫻手作 草莓杏仁塔

奈良櫻手作推出的草莓杏仁塔，由專業師傅捏製塔皮，再加入濃濃杏仁餡，並擺上滿滿新鮮草莓，咬下去能品嚐到兩種食材結合的美味，讓人瞬間感受到幸福。

▲草莓甜點。（圖／pinkoi提供）

▲奈良櫻手作 草莓杏仁塔。（圖／Pinkoi提供，下同）

2.奕式布蕾 草莓鮮果布蕾派

奕式布蕾的草莓鮮果布蕾派用鬆軟綿密的波士頓蛋糕當外層，夾入鮮奶油和手工布蕾，再加上飽滿鮮紅的草莓，鮮奶油和烤布蕾帶有濃濃奶香，但口感滑順、甜而不膩，讓你一口接一口停不下來。

▲草莓甜點。（圖／pinkoi提供）

3.唐緹 豪華極品草莓蛋糕

唐緹的豪華草莓蛋糕以鬆軟綿密的香草蛋糕為基底，並豪邁的加入24顆鮮紅多汁的草莓，配上特調卡士達醬，打造出豪華內餡，咬一口能感受到酸甜的戀愛滋味。

▲草莓甜點。（圖／pinkoi提供）

4.食實 滿滿草莓乳酪千層卷

滿滿草莓乳酪千層卷講求低糖健康，選用當季食材與優質原料，用細火慢慢煎出薄薄的法式蛋皮，再以香濃不膩口的乳酪醬，搭上飽滿草莓，讓你一次吃到草莓果肉與細緻千層蛋皮堆疊出的豐富口感。

▲草莓甜點。（圖／pinkoi提供）

5.唐緹 元寶草莓

這款草莓甜點做成充滿福氣的元寶造型，裡面嚴選大甲芋頭與新鮮草莓，搭配特製的銅鑼燒外皮，打造出香濃綿密的口感。喜歡草莓和芋頭的話，一次就能滿足兩個心願。

▲草莓甜點。（圖／pinkoi提供）

6. T86_悅察苑 草莓寶盒

草莓寶盒以黃金比例蛋糕體為基底，加入帶有清爽奶香的手打乳酪，以及滿滿的大湖草莓，吃下去入口即化，有酸甜綿密的滋味，而且寶盒造型非常美，能一次帶來視覺和味覺的雙重饗宴。

▲草莓甜點。（圖／pinkoi提供）

7.樂樂甜點 草莓脆皮提拉米蘇

草莓脆皮提拉米蘇口感豐富，外型也十分精緻，底層是鬆軟的蛋糕，疊上厚厚的提拉米蘇餡和酸甜草莓切片，最後再擺上酥脆的花生達克瓦茲，咬下去很有層次，讓人驚喜不已。

▲草莓甜點。（圖／pinkoi提供）

8.專業農 古都華淡雪雙色草莓

這組禮盒除了普通的紅色草莓，還有如珍珠般粉嫩的淡雪草莓，讓你不用飛去日本奈良，就能吃到珍稀品種。雙色草莓以特殊技術，培育出浪漫色澤和帶有奶油香的夢幻口感，每咬一口都是頂級體驗。

▲草莓甜點。（圖／pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 草莓, 甜點, 蛋糕

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