fb ig video ETtoday search mobile

藍蝴蝶珠寶翩飛　梵克雅寶活潑設計百搭

>

▲▼ 蝴蝶珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶首次飾以綠松石的蝴蝶珠寶。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

春天的腳步近了，以大自然主題著稱的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）已迫不及待發布全新的Two Butterfly蝴蝶珠寶，首次選用色彩明亮的綠松石點綴蝴蝶，與黃K金鑲鑽構成搶眼對比，例如耳環與指間戒，即由兩色蝴蝶作為主角，流露年輕活潑的氣息，是日常的百搭款。

▲▼ 蝴蝶珠寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶一邊鑲嵌綠松石、另一邊鑲美鑽的Two Butterfly耳環，655,000元。

梵克雅寶自1906年起開始創作蝴蝶珠寶，百年來透過木材、彩漆、琺瑯、珍珠母貝、珍稀寶石等，以寫實手法展現蝴蝶靈動姿態，2001年創作Two Butterfly系列，讓蝴蝶珠寶飛進日常穿搭之中。今年首度採用綠松石點綴蝴蝶翅膀，當中蝴蝶吊墜略呈傾斜之姿，猶如翩然飛起，模樣生動。

▲▼ 蝴蝶珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 蝴蝶珠寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Two Butterfly吊墜（左）306,000元，指間戒655,000元。

蝴蝶珠寶不限優雅甜美的單一風格，Tiffany & Co.招牌Keys系列推出華麗版的Enchant Butterfly吊墜，而Return to Tiffany系列則融入工業風設計，為藍色拓帕石戒指點綴線條俐落的銀製蝴蝶，以個性美吸睛。

▲▼ 蝴蝶珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 蝴蝶珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany Keys系列Enchant Butterfly吊墜（左），Return to Tiffany藍色拓帕石戒指點綴銀製蝴蝶。（圖／翻攝Tiffany官網）

►肖戰、宋威龍搶當精品帶貨王　型男混搭珠寶最夯

►LV行李箱鎖、鉚釘和搭扣變身華麗珠寶　招搖大克拉珍稀寶石

關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Tiffany

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林踏青耍心機　拎8萬寶格麗紅包蓋過大媽味

蔡依林踏青耍心機　拎8萬寶格麗紅包蓋過大媽味

肖戰、宋威龍搶當精品帶貨王　型男混搭珠寶最夯

肖戰、宋威龍搶當精品帶貨王　型男混搭珠寶最夯

喬治傑生絕美水壺誘人多喝水　氣質皮繩相繫不怕喝水掉蓋

喬治傑生絕美水壺誘人多喝水　氣質皮繩相繫不怕喝水掉蓋

「國民姐夫」AKIRA煲雞湯替林志玲補身　新手奶爸半夜搶餵奶　 亮・珠寶／情人節不踩雷　用10萬元百搭單鑽墜示愛 曾沛慈同框老公放閃　婚後首個情人節見「鑰匙」有感而發 LV行李箱鎖、鉚釘和搭扣變身華麗珠寶　招搖大克拉珍稀寶石 英國未來王后是「同色控」　卡蜜拉反拿8萬寶格麗包遮搶眼蛇頭 英女王錶上天天換新衣！　Swatch慶登基70周年、柯基犬也搶鏡 曾馨瑩辣度不及Lisa　撞CELINE短版衫藏纖腰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面