藍蝴蝶珠寶翩飛　梵克雅寶活潑設計百搭

▲模特兒佩戴梵克雅寶首次飾以綠松石的蝴蝶珠寶。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

春天的腳步近了，以大自然主題著稱的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）已迫不及待發布全新的Two Butterfly蝴蝶珠寶，首次選用色彩明亮的綠松石點綴蝴蝶，與黃K金鑲鑽構成搶眼對比，例如耳環與指間戒，即由兩色蝴蝶作為主角，流露年輕活潑的氣息，是日常的百搭款。

▲梵克雅寶一邊鑲嵌綠松石、另一邊鑲美鑽的Two Butterfly耳環，655,000元。

梵克雅寶自1906年起開始創作蝴蝶珠寶，百年來透過木材、彩漆、琺瑯、珍珠母貝、珍稀寶石等，以寫實手法展現蝴蝶靈動姿態，2001年創作Two Butterfly系列，讓蝴蝶珠寶飛進日常穿搭之中。今年首度採用綠松石點綴蝴蝶翅膀，當中蝴蝶吊墜略呈傾斜之姿，猶如翩然飛起，模樣生動。

▲梵克雅寶Two Butterfly吊墜（左）306,000元，指間戒655,000元。

蝴蝶珠寶不限優雅甜美的單一風格，Tiffany & Co.招牌Keys系列推出華麗版的Enchant Butterfly吊墜，而Return to Tiffany系列則融入工業風設計，為藍色拓帕石戒指點綴線條俐落的銀製蝴蝶，以個性美吸睛。

▲Tiffany Keys系列Enchant Butterfly吊墜（左），Return to Tiffany藍色拓帕石戒指點綴銀製蝴蝶。（圖／翻攝Tiffany官網）



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