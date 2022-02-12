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4點證明你是天生「高敏感族群」　被注視就不自在、肚子餓更易怒

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▲高敏感 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「高敏感人士」特點揭曉 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

你也是對周遭十分敏感的人嗎？其實敏感和內向不同，「高敏感人士」（Highly Sensitive Person, HSP）一詞越來越常見，因為每5人就有1人高敏感，這種與生俱來的性格，可從以下4個特點觀察，看看你中了幾點？

1. 太多人注視容易感到不自在

越是一個人越能夠自在，這點是許多「高敏感人士」的共同點，很多人將此與內向畫上等號，其實有些不同，因為高敏感人士並非無法與外界交流，而是比較容易對社交感到疲憊，比方被大家注視的時候，會十分不自在，更喜歡並排而坐，也不想面對面大眼瞪小眼。

▲高敏感 。（圖／翻攝自unsplash）

2. 立刻察覺環境的變化

敏感不見得是壞事，因為HSP比起他人能夠更快察覺環境的變化，例如周圍朋友改變了坐姿、更換了位置、拿起了手機，一點點些微的動作都能夠觸動高敏感人士，這也是為什麼外界總是認為他們想太多。

3. 受到別人的情緒影響

高敏感人士非常容易受到他人的情緒影響，簡單來說就是他人做出反應的時候，HSP會很快投射到自己身上，認為自己是不是做了什麼讓別人不開心，或是思考是否說錯話，這點會讓他們有些不知所措。

▲高敏感 。（圖／翻攝自unsplash）

4. 對飢餓反應強烈，餓肚子會生氣

相信這點有許多人都悄悄命中了，的確高敏感人士對於飢餓的反應也很強烈，尤其是在餓肚子的時候，會讓自己的專注力和心情打折扣，進而變得生氣易怒，其實都是敏感的體現。

關鍵字：

高敏感, 內向, 感情

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