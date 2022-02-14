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打開遙控看到「貓咪電池」傻爆眼！超萌無辜臉讓你一秒消氣

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實習記者吳昀庭／綜合報導

日本常有許多稀奇古怪的扭蛋，最近就有一款「貓咪電池」直接成為最萌整人道具，雖然它號稱電池，但其實只是貓咪偽裝而成的電池造型公仔。不過它的尺寸跟3號電池相同，真的可以裝進符合規格的電器裡，想想看當你想換電池時，卻看到一排「貓咪電池」，真的超傻眼，但看到那張無辜臉，又完全捨不得生氣了。

▲貓咪電池。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

▲「貓咪電池」真的可以裝進遙控器。（圖／翻攝自tama-kyu.com，下同）

「貓咪電池」由日本扭蛋品牌TAMA-KYU所推出，他們突發奇想將貓咪做成3號電池的造型，只見貓咪們雙眼圓睜、露出呆萌表情，配上彎起來的手手和腳掌，縮成一個圓筒狀，模樣超級惹人疼，貓奴們看了直接被融化。仔細觀察貓咪的頭頂，還有電池的正極凸點，而且真的裝得進同規格的電器裡。

▲貓咪電池。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

這系列貓貓都是同款表情和動作，但有4種不同花色，分別是灰色賓士貓、茶色賓士貓、灰色條紋貓以及三花貓，每一隻都超級萌，排一整排更是可愛度破表，看了只想通通收編。由於「貓咪電池」只是可愛，完全不能發電，所以超適合拿來惡作劇，將真的電池掉包，再叫別人換電池，打開蓋子後一定覺得又好氣又好笑。

▲貓咪電池。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

▲貓咪電池。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

▲貓咪電池。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

▲貓咪電池。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

喜歡動物類型扭蛋的話，日本玩具大廠TAKARA TOMY有一款「圓滾滾動物」扭蛋很受歡迎，最近又新推出了青蛙版本。「圓滾滾青蛙」造型很寫實，將不同品種青蛙的特徵、紋路神還原，但每一隻都像充了氣，變成圓滾滾的發福體型，根本是阿嬤養的吧！這系列有綠色、藍色、黃色、棕色等共8款，都是真實存在品種，掛在包包上超級可愛。

▲貓咪電池。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

▲貓咪電池。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

▲貓咪電池。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

▲「圓滾滾青蛙」扭蛋共有8種款式。（圖／翻攝自hobby.watch.impress.co.jp）

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關鍵字：

貓咪, 電池, 小物, 扭蛋, 動物

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