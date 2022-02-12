網搜「5個壞習慣」讓你爆痘爛臉，摸臉托腮千萬不要做

▲動不動就摸臉，也是致痘原因之一。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

你也常冒痘嗎？一些不良習慣容易刺激皮脂腺，當油脂分泌旺盛就會造成毛孔堵塞，網搜「5個壞習慣」使肌膚瘋狂長痘，若你也有痘痘困擾，現在改正還來得及！

#過度清潔

因為肌膚容易冒油，所以瘋狂清潔，雖然清潔能短暫洗掉油份，但這樣的刺激反而會刺激皮膚分泌很多油脂，戴著口罩處在密閉環境，更是適合痘痘的生長環境，因此清潔適當就好，過度反而不好。

#喝水不足

充足的水分對人體來說很重要，喝水可以幫助體內排除多餘廢物，減少痘痘生成機會，若是喝水不足，也會影響膚況，記得每天喝足量的水，少量多次飲用，切忌渴了才喝水。

#睡眠不足

夜間10點到凌晨2點是肌膚的修復時間，代謝也最為旺盛，若總是太晚睡，絕對會影響肌膚代謝修復，導致異常大冒痘。理想睡覺時間是晚上11之前，搭配補充維生素C更有加分效果。

#喜歡摸臉托腮

手上面的細菌很多，不少人喜歡摸臉托腮，要知道這樣的小動作，很容易把細菌帶到臉上，反而促使痘痘生成。

#不當飲食習慣

肌膚狀況其實和飲食習慣息息相關，像是辛辣食物、甜食都會影響肌膚新陳代謝，當肌膚代謝不好，刺激分泌大量油脂，堵塞毛孔使痘痘生成可想而知。

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