fb ig video ETtoday search mobile

星．變美／44歲楊謹華肌膚打趴少女，零贅肉身材學她這樣吃

>

▲▼星．變美／44歲楊謹華肌膚打趴少女 。（圖／翻攝自fb/楊謹華）

▲楊謹華好狀態讓人驚豔。（圖／翻攝自FB/楊謹華Cheryl）

記者曾怡嘉 / 台北報導

《華燈初上》爆紅，飾演蘇媽媽的楊謹華人氣正旺，更憑藉著發光好肌膚續約保養代言，44歲的她狀態超好，不僅是膚質打趴少女，好身材更是沒話說，不少網友敲碗她的保養秘技，《ET FASHION》一次整理給你。

#40歲的女人不能太瘦

44歲的她更懂得女人的美麗，不再追求骨感瘦，而是以勻稱為目標，飲食遵循168斷食法，食物選擇也盡量以「原型」為原則，當然也會偶爾放肆吃，在快樂和健康之間追求平衡。

#私下的她是養生控

她曾在節目公開分享，她很愛喝湯、不喝冷的，拍戲即便是高溫大太陽，她還是堅持喝溫熱水保養身體，每天喝水堅持2000cc，更會隨身攜帶保溫瓶加入枸杞和紅棗，順邊幫助眼睛，當快要感冒時，改加黃耆能增進免疫力。

#回家第一件事就是卸妝

她的肌膚好的發光，近看近乎零毛孔，她分享自己對於保養肌膚很龜毛，回家第一件事就是卸妝洗臉，眼唇和臉部卸妝會分開，將肌膚清潔乾淨，後續的保養品才能有效被吸收。

#多吃抗氧化水果

她也很推崇水果美顏法，尤其是富含維生素C的高抗氧化水果，像是紅石榴、藍莓、櫻桃等都不錯，她反而不喝果汁，因為喝果汁可能能會攝取過多糖分，容易給身體較重負擔。

#隨時隨地做運動

模特兒身材的她，平時維持運動好習慣，若是拍戲沒時間就會隨身攜帶滾輪，找拍戲空檔來放鬆促進循環，像是小腿、腰、背，甚至是腋下都能滾。

關鍵字：

楊謹華, 保養, 秘訣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕

「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕

友情也要斷捨離！3種朋友深交不得　否則只會讓自己更疲憊

友情也要斷捨離！3種朋友深交不得　否則只會讓自己更疲憊

3大「人精」星座你上榜了嗎？裝傻只是保護色，其實洞悉一切人事物

3大「人精」星座你上榜了嗎？裝傻只是保護色，其實洞悉一切人事物

「電話線髮圈」斷掉先別扔！這樣綁可以做出超美的人魚公主頭 高纖豆漿減重超好用　喝對時間「不餓肚調降食量」7天就有效 網搜「5個壞習慣」讓你爆痘爛臉，摸臉托腮千萬不要做 《殭屍校園》李瑜美辣曬腿根險曝光！　腳踩「最美NB鞋」成亮點 看似花心「骨子裡超專情」星座Top 3 ！冠軍愛上就是一輩子 朴敏英心機戰袍「胸下開洞」輾壓全場　與「小8歲」宋江比心畫面甜翻 泡麵控大推6款「酒香泡麵」　香到無法擋越吃越上癮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面