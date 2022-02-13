星．變美／44歲楊謹華肌膚打趴少女，零贅肉身材學她這樣吃

▲楊謹華好狀態讓人驚豔。（圖／翻攝自FB/楊謹華Cheryl）

記者曾怡嘉 / 台北報導

《華燈初上》爆紅，飾演蘇媽媽的楊謹華人氣正旺，更憑藉著發光好肌膚續約保養代言，44歲的她狀態超好，不僅是膚質打趴少女，好身材更是沒話說，不少網友敲碗她的保養秘技，《ET FASHION》一次整理給你。

#40歲的女人不能太瘦

44歲的她更懂得女人的美麗，不再追求骨感瘦，而是以勻稱為目標，飲食遵循168斷食法，食物選擇也盡量以「原型」為原則，當然也會偶爾放肆吃，在快樂和健康之間追求平衡。

#私下的她是養生控

她曾在節目公開分享，她很愛喝湯、不喝冷的，拍戲即便是高溫大太陽，她還是堅持喝溫熱水保養身體，每天喝水堅持2000cc，更會隨身攜帶保溫瓶加入枸杞和紅棗，順邊幫助眼睛，當快要感冒時，改加黃耆能增進免疫力。

#回家第一件事就是卸妝

她的肌膚好的發光，近看近乎零毛孔，她分享自己對於保養肌膚很龜毛，回家第一件事就是卸妝洗臉，眼唇和臉部卸妝會分開，將肌膚清潔乾淨，後續的保養品才能有效被吸收。

#多吃抗氧化水果

她也很推崇水果美顏法，尤其是富含維生素C的高抗氧化水果，像是紅石榴、藍莓、櫻桃等都不錯，她反而不喝果汁，因為喝果汁可能能會攝取過多糖分，容易給身體較重負擔。

#隨時隨地做運動

模特兒身材的她，平時維持運動好習慣，若是拍戲沒時間就會隨身攜帶滾輪，找拍戲空檔來放鬆促進循環，像是小腿、腰、背，甚至是腋下都能滾。