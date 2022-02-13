「花邊教主」茄子色開胸裝超驚豔　轉到側面「雄偉胸型」曝光

▲「花邊教主」布蕾克萊芙莉出席活動紅毯。（圖／達志影像）



記者王則絲／外電報導

「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）日前出席紐約百老匯音樂人開幕式紅毯，搶眼造型驚豔全場。當晚她選穿一襲茄子紫色褲裝亮相，身前「開胸」設計一路延伸到肚臍，大方展露姣好S曲線，轉到側面更是讓雄偉胸型盡顯，散發窒息式的性感。

▲布蕾克萊芙莉po出造型正、背面照。（圖／翻攝自IG@blakelively）



以影集《花邊教主》成名的布蕾克萊芙莉，堪稱好萊塢的性感尤物，與老公萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）是演藝圈公認的模範夫妻檔，兩人育有三名子女，但今年34歲的布蕾克萊芙莉維持著驚人體態，完全看不出是三寶媽。

布蕾克萊芙莉日前於紅毯活動上穿著來自Sergio Hudson 2021秋冬系列的茄子紫色「開胸」西裝、褲裝套裝，腳踩Christian Louboutin的紫色水晶高跟鞋，以同色系貫穿搭配，狀態絕美。

▲側面「邪惡視角」讓雄偉胸型盡顯。（圖／達志影像）



只見布蕾克萊芙莉頂著金色捲髮與精緻妝容，輕鬆撐起難以駕馭的茄子色，透過服裝俐落的輪廓展現高挑身形，胸前敞開的緞面襯衫，凸顯她的傲人上圍，從側面的角度看簡直超邪惡，雄偉胸型全看光，感覺一有大動作就會曝光，相當危險，性感造型美到窒息。

▲布蕾克萊芙莉將西裝外套脫下，讓S曲線更完整現形。（圖／達志影像）