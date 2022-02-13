朴敏英OL穿搭靠「這兩招」完成　襯衫、V領單品是營造女人味關鍵

▲朴敏英再度演出OL角色，劇中造型穿搭曝光。（圖／翻攝自朴敏英IG、JTBC）

記者王則絲／台北報導

韓女星朴敏英與鮮肉男星宋江主演的新劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》於近日開播，繼《金秘書為何那樣》、《她的私生活》後，朴敏英再度演出OL角色，而目前官方已搶先釋出了許多劇照，帶大家一窺朴敏英最新的職場穿搭範本，從中可以發現，「襯衫」和「V領」正是朴敏英OL穿搭不敗的祕訣。

▲朴敏英搭檔「小8歲」的宋江上演姐弟戀。（圖／翻攝自JTBC）

朴敏英搭檔「小8歲」的宋江上演姐弟戀，新奇的組合讓粉絲們都超期待，新劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》中以氣象廳為背景，描述朴敏英歷經分手後決心不再談辦公室戀愛，直到宋江加入團隊，開始出現了變化。

朴敏英於劇中多次以各式「襯衫」造型出鏡，包括上班族必備的條紋襯衫、優雅的蝴蝶結裝飾襯衫，但共通點是朴敏英會將前兩顆扣子解開，較不會有過於沉重的正式感，同時又能帶出率性女人味，同樣的「V領」概念也運用在其他上衣單品上，例如服貼身形的V領針織衫，不只勾勒出好身材，還顯得幹練又性感。

▲朴敏英於劇中的襯衫與V領元素穿搭。（圖／翻攝自JTBC）

此外，朴敏英的OL穿搭也少不了西裝的造型，而關鍵就在於微浮誇的墊肩，能輕鬆帶出氣勢，在辦公室裡穿著襯衫與同事大談社內戀愛，外出辦事時套上一件西裝，瞬間化身女強人。

▲朴敏英的墊肩西裝造型。（圖／翻攝自朴敏英IG、JTBC）