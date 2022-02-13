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最適合投資「賺錢天才」星座TOP3！　雙子靠人脈、水瓶也上榜

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記者王則絲／台北報導

為什麼人家可以年收超過千萬，自己只能對著扁扁的荷包哭泣？以一般上班族來說，要買車、買房都是很難在短時間內達成的，像我們這種工作能力、際遇都不如人的平凡人，要能存到大錢學會「投資」不能少。不過每個人的心態與個性不同，也可能影響投資的成與敗，今天就來看看，最有投資頭腦的「賺錢天才」星座TOP3！

▲適合投資的星座 。（圖／翻攝自IG）

▲最適合投資的「賺錢天才」星座TOP3。（圖／翻攝自JTBC，以下同）

TOP3：水瓶座

想法總是跳脫常人思緒的水瓶座，也許常被人冠上「怪怪的」標籤，但這也可能是帶來財富的關鍵，因為水瓶座並不會跟風，他有自己的一套邏輯，投資前能觀察到一般人沒注意到的風險地帶，且勇於發掘新事物，總能在別人開始動作之前發現好康。

▲適合投資的星座 。（圖／翻攝自IG）

TOP2：獅子座

雖然榮登第二名，但是獅子座對於金錢反而看得比較輕，因為對投資的得失心不大，所以比較不會有大起大落、想贏大一點卻輸到脫褲的情況發生，這樣算起來，擁有如此心態的獅子座，在投資上的成功率可能比其他人都還來得高。

▲適合投資的星座 。（圖／翻攝自IG）

TOP1：雙子座

雙子座聰明的腦袋用在投資上再適合不過，但這不是主因，雙子能奪冠賺錢天才第一名的原因，是在於廣闊的人脈資源，透過交際的方式他總能得到準確的投資消息、最適合自己的理財建議，運用周遭人們集結的知識，便能持續獲利。

關鍵字：

星座, 投資, 賺錢, 雙子, 水瓶, 獅子

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