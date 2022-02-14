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52歲「精靈女王」辣曬中空三角區域！　防腐劑顏值網跪了

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記者鮑璿安／台北報導

52歲澳洲「精靈女王」凱特布蘭琪（Cate Blanchett）出演《伊莉莎白》系列、《魔戒電影三部曲》奠定一線女演員地位，近期她出席西班牙Goya電影節頒獎典禮，身穿一套水鑽中空禮服為戰袍，大曬成熟性感曲線，絲毫看不出真實年紀。

▲▼凱特布蘭琪（Cate Blanchett） 。（圖／API）

▲▼凱特布蘭琪（Cate Blanchett） 。（圖／API）

▲凱特布蘭琪此次以Armani Privé高級訂製服步上電影節紅毯 。（圖／API）

凱特布蘭琪此次以Armani Privé高級訂製服步上電影節紅毯，瞬時成為焦點，服裝以優雅的綁脖剪裁遊走她的纖細身材，加上堆疊其中的水鑽營造層次感，行走之餘帶來閃亮效果，下身則是使用垂墜線條裙襬加持，非常具有迷人仙氣。然而最搶鏡的還是中間的挖空設計，特別讓凱特布蘭琪的美胸與腰間曲線曝光，她駕馭該套造型絲毫不費力，52歲狀態依舊亮眼。

▲▼凱特布蘭琪（Cate Blanchett） 。（圖／API）

▲凱特布蘭琪穿上Giorgio Armani 的粉嫩色系套裝 。（圖／API）

凱特布蘭琪當天另一套造型則是選擇了截然不同的西裝組合，她穿上Giorgio Armani 的粉嫩色系套裝，營造出幹練帥氣感。凱特布蘭琪一頭招牌金髮加持，索性使用了外套內「空無一物」的簡潔穿法，讓整體又多了一絲火辣氣息，高衣Q實力也引發網友大讚：「完全不會老」、「中空太辣了」、「這是52歲該有的狀態嗎」。

關鍵字：

凱特布蘭琪, Cate Blanchett, Giorgio Armani , Armani Privé

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