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情人節咖啡買一送一整理包　星巴克、丹堤、伯朗全都有

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克今也可抽買一送一別忘了。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

西洋情人節無論準備了什麼禮物，陪伴的時間是一定要的，連鎖咖啡也順勢推出買一送一優惠，讓你能好好聊心情，又能省荷包，星巴克祭出線上活動，用2分鐘完成遊戲即可獲得優惠券，有機會可獲免費中杯飲品與全品項買一送一，伯朗、丹堤也於今推出限定一日好友分享。

星巴克在2／26前以情人節為主題，推出「PERFECT BLEND完美組合」數位體驗，民眾只要上特定活動網頁，完成數位活動就能領取優惠券，就可在上午11點至晚上8點期間至店內兌換，每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證。

85度C因應西洋情人節推出兩款「情人節套餐」，2／14前指定切片蛋糕加一杯指定飲料特價99元，85 Cafe APP註冊會員在期間購買任一款情人節優惠套餐，還能抽平日雙人住宿券。

▲85度C春假優惠,星巴克買一送一。（圖／85度C提供）

丹堤咖啡則針對2／14當天，祭出當日外帶全系列大杯以上飲品買一送一的優惠，消費者至店出示優惠圖示，便可任選兩杯大杯飲品外帶，價格較低的飲品品項即為免費。

▲丹堤優惠。（圖／業者提供）

伯朗咖啡館2／14當天，針對旗下南京、科大、建國、中山一(長安西路口)、中山二(撫順公園旁)、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋、宜蘭大學、承德門市，推出好友分享優惠，飲品買一送一可任選，贈送以低價者計。手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用。

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 85度Ｃ, 丹堤

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