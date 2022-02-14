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首位華裔球員登超級盃！　養眼八塊肌襯代言商品帥翻

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▲▼ 遲友駿 。（圖／達志影像／美聯社）

▲華裔球員遲友駿在超級盃冠軍賽，擔任洛杉磯公羊隊先發上場。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

第56屆職業美式足球冠軍戰「超級盃」，今由公羊和孟加拉虎隊進行對決，公羊以23比20驚險擊敗孟加拉虎，拿下隊史自1999年來的首座超級盃冠軍，同時創下超級盃另一紀錄—公羊24號球員遲友駿（Taylor Rapp）成為第一位在超級盃先發出賽的華人，他不僅在球場上表現亮眼，也是品牌寵兒，曾大秀八塊肌宣傳代言的礦泉水品牌Waiākea，超級搶眼！

▲▼ 遲友駿 。（圖／翻攝taylorrapp IG）

▲遲友駿代言礦泉水品牌Waiākea，大秀傲人八塊腹肌。（圖／翻攝taylorrapp IG）

▲▼ 遲友駿 。（圖／翻攝taylorrapp IG）

▲遲友駿勤於健身，在家也努力做重訓。（圖／翻攝taylorrapp IG）

24歲的遲友駿的父親來自加拿大多倫多、母親來自上海，婚後為了小孩的教育移居美國西岸，遲友駿曾表示因混血兒長相，童年時遭受不少異樣眼光，但隨著年齡增長，越來越了解深根其中的傳統，努力在美式足球賽闖出一片天。

▲▼ 遲友駿 。（圖／翻攝taylorrapp IG）

▲遲友駿透露生活中少不了代言的Polar腕錶。（圖／翻攝taylorrapp IG）

▲▼ 遲友駿 。（圖／翻攝taylorrapp IG）

▲遲友駿也與時尚品牌Abercrombie & Fitch合作，穿丹寧外套宣傳。（圖／翻攝taylorrapp IG）

成為公羊隊球員後，遲友駿的陽光形象獲得不少品牌代言機會，包括時尚品牌Abercrombie & Fitch、運動腕錶Polar與礦泉水品牌Waiākea等，都與他密切合作，他懂得為各品牌搏曝光，在IG上曬出不少露精壯身材與產品的合照吸睛，他傲人的八塊腹肌絕非偶然，家就是他的重訓場，勤練出精壯身材。

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