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古力娜扎化身「紅色妖精」辣翻！　下秒透視花瓣裙尺度超驚人

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▲古力娜扎 。（圖／翻攝自古力娜扎微博）

▲古力娜扎 。（圖／翻攝自古力娜扎微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星古力娜扎有「新疆女神」封號，日前出席電影《不要忘記我愛你》活動現場，以一套VALENTINO紅色吊帶裙，露出毫無死角的招牌直角肩。另外更換上了粉色透視洋裝，大曬傲人曲線，連續多套造型一次曝光，成功讓粉絲驚艷。

▲古力娜扎 。（圖／翻攝自古力娜扎微博）

▲古力娜扎 。（圖／翻攝自古力娜扎微博）

▲古力娜扎最新造型選擇VALENTINO吊帶裙裝 。（圖／翻攝自古力娜扎微博）

古力娜扎最新造型選擇VALENTINO吊帶裙裝，簡潔輪廓的A字裙中，搭配上立體花朵點綴於胸前，增添神秘感，接著使用流暢的裙襬搭配上收腰細節，緊緊包覆古力娜扎纖細身材，宛如為她量身打造一般，紅色系與雪白肌膚相襯，與一頭「黑長直髮」加持，整體氣質非常高級。

▲古力娜扎 。（圖／翻攝自古力娜扎微博）

▲古力娜扎 。（圖／翻攝自古力娜扎微博）

▲古力娜扎換上澳洲時尚品牌Zimmermann 2022春夏系列裙裝 。（圖／翻攝自古力娜扎微博）

此外，古力娜扎也換上澳洲時尚品牌Zimmermann 2022春夏系列裙裝，品牌擅長以浪漫元素勾勒女性曲線，該套裙裝更是效果十足，使用透視腰身與蓬裙結構，伴隨復古花瓣於其中，視覺效果非常浪漫。古力娜扎更是大方放送美胸與纖腰曲線，如同童話故事走出的公主一般，多套搶眼新造型讓粉絲耳目一新。

關鍵字：

古力娜扎, 不要忘記我愛你, VALENTINO, Zimmermann

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