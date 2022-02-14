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《愛很美味》超寫實金句：事業只要付出就一定有回報，但愛情不是

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▲▼《愛很美味》超寫實金句重擊人心 。（圖／翻攝自官方微博/愛很美味）

▲女人下定決心那一天，就是她最美的一天。（圖／翻攝自微博/網劇愛很美味）

記者曾怡嘉 / 台北報導

陸劇《愛很美味》日前在Netflix上架，立刻衝上台灣排行榜前5，內容講述3位個性迥異一起長大的好友，以犀利寫實的方式描繪出愛情、親情、職場關係，劇中金句字字更是讓女生很有共鳴。

#事業是只要你付出就一定有回報，但愛情不是。

#我十歲就操心十歲的事，到了二十歲再操心二十歲的事。如果都像你一樣想那麼多的話，只會一輩子活在後悔裡的。

#我在公司要跟領導、客戶周旋，我回到家就是一點分寸都不想把握。

▲▼《愛很美味》超寫實金句重擊人心 。（圖／翻攝自官方微博）

#為什麼女一永遠是傻白甜，女二永遠都是妖豔賤貨？所以女一的反擊就是因為認識了一個比女二更厲害的大老闆？

#到了我現在這個年紀，好像不結婚又不行，我需要給家人一個交代，家人又要給親戚一個交代，所以婚姻就成了我人生中必須要做的一件事情，它更像是一種制度或是規則。

#有時候我們只看到一個人的自大，卻看不到她拼命掩飾的自卑；只看到外表的光鮮亮麗，卻看不到裡面早已傷痕累累。

#婚姻的本質是愛、尊重、信任以及共同生活。

▲▼《愛很美味》超寫實金句重擊人心 。（圖／翻攝自官方微博/愛很美味）

#我這麼努力是因為我怕哪一天，我不優秀了，我就一點優點都沒有了。

#甜品其實就像麻醉劑一樣，只能暫時麻醉自己，不但不會解決任何問題，還會帶來一些副作用。

#當她看上去楚楚可憐的時候，她會收獲很多同情，同時也會收獲同等級的批判。

▲▼《愛很美味》超寫實金句重擊人心 。（圖／翻攝自官方微博/愛很美味）

#「盡力了」這個詞，聽著就像是在逃避的藉口。

#連自己都搞不明白自己到底喜歡什麼、想要什麼，雖然一副好看的皮囊可以吸引到她的注意，但包裹在裡面的東西卻總是讓她失望。

▲▼《愛很美味》超寫實金句重擊人心 。（圖／翻攝自官方微博/愛很美味）

#我沒有頭腦發熱，這是我自己的人生，我可以自己負責。

#很多女性觀眾希望女主能夠突破女性困境，達到一些她們做不到的事情，但是她們可能未必希望結局是美好的。有些時候不是那麼完美的結局，她們反而會有一種心理平衡。

關鍵字：

愛很美味, 台詞, 金句

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