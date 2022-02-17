《大熊貓與小小龍》6句療癒語錄：「失去那些人，總比失去你自己好」

文／職場人

職場人經歷過憂鬱的人生黑暗期嗎？上市首週就空降亞馬遜Top1的《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光：大熊貓與小小龍的相伴旅程》，作者詹姆斯．諾柏瑞（James Norbury）同樣也有一段黑暗期，偶然在二手書店邂逅了一本禪意滿滿的書籍，他發現「領悟得愈多，就愈豁達自在」，於是他轉移陣地至社群平台想用這份體悟來幫助更多身處相同境地的人，編輯也為大家精選本書6句金句語錄，一起來療癒一下吧！

療癒語錄1：要是你有想要改變的事情，現在開始也完全可以

第1句療癒語錄為「要是你有想要改變的事情，現在開始也完全可以」，職場人感到焦慮是因為不安於現狀但又沒勇氣改變，而因此陷入糾結嗎？雖說三思而後行是耳熟能詳的勸戒語，但有時候想得過多反而阻礙前行，要是你也有想要改變的事情，別擔心，從現在開始也不嫌晚！

療癒語錄2：人生有點難，對的旅伴讓一路上的辛苦別有滋味

「哪一樣比較重要，旅程或目的地？」大熊貓問；「旅伴比較重要」小小龍說。第2句療癒語錄為「人生有點難，對的旅伴讓一路上的辛苦別有滋味」，工作雖然辛苦，但如果職場上可以遇到識才的領頭羊、危急時刻可以伸出援手的神隊友同事，那麼一路上的艱辛也變得更有意義、值得回味，你身邊也有可靠的旅伴嗎？

療癒語錄3：櫻桃樹不會拿自己去跟其他樹比較，它只是盡情開花

第3句療癒語錄為「櫻桃樹不會拿自己去跟其他樹比較，它只是盡情開花」，職場人也常常自怨自艾，覺得自己還不夠好或比別人差嗎？職場如同小型社會，跑跳於之中不乏有各種較勁，就連薪資、升遷和年終考核都是相較而來的，不要為了比較而失去信心，甚至限制了自己，盡情地綻放自己吧，總有人會欣賞你的獨特。

療癒語錄4：失去那些人，總比失去你自己好

第4句療癒語錄為「失去那些人，總比失去你自己好」，要是在職場上遇到不欣賞我的主管、不喜歡我的同事，總是頻頻找我麻煩的人該怎麼辦？我們很難做到盡善盡美，深得每個人的喜歡，但也不能為了討好而委屈了自己，與其在糾結中難過，不如自信地穩穩走自己的路，別在之中迷失了自己！

療癒語錄5：秋天，是大自然在告訴你放手可以有多美

我們都知道季節性憂鬱好發在秋冬之際，日照量減少、萬物蕭條的環境容易影響我們的心境，看著葉子凋落不免感到憂傷，而台灣的秋冬季更是陰雨綿綿地令人焦躁，第5句療癒語錄為「秋天，是大自然在告訴你放手可以有多美」，葉子凋零不需感到難過，轉個心境看看因葉子凋謝才能擁有的美景，不強求的生活也許更精彩。

療癒語錄6：即便是遍體鱗傷的樹木，也可以開出美不勝收的花朵

第6句療癒語錄為「即便是遍體鱗傷的樹木，也可以開出美不勝收的花朵」，即使生活中失意、職場上失利，也別讓其影響了你這個人，只要你的本質、初心不改，屬於你的Happy Ending自然會到來。

上述6句精選的療癒語錄分享給職場人，「有時候，我們能做的，只是替人泡杯茶； 而對方需要的，也只是一杯茶」為別人製造幸福，你會順便找到自己的，如果職場人也深陷憂鬱黑暗期，不妨看看這本療癒之書，裡面的每一篇可愛對話都蘊含寓意，透過文字的暖心為自己找回動力及力量吧！

Source：《在黑暗的日子裡，陪伴是最溫暖的曙光：大熊貓與小小龍的相伴旅程》

【延伸閱讀】

2月書單推薦｜品牌經營「鉤引行銷」在海量訊息中3秒突圍而出

10本「療癒心靈」閱讀書單：每個人的花期不同，不必焦慮有人比你提前擁有！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！