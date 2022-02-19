《殭屍校園》李瑜美私服穿搭超顯嫩！亮色單品、辣秀長腿都是關鍵

實習記者施至真／綜合報導 圖／翻攝自IG@leeyoum262

韓星李瑜美日前飾演《魷魚遊戲》中的悲情少女「智英」一炮而紅，近期也因為Netflix驚悚影集《殭屍校園》再度受到矚目，27歲的她除了靠甜美稚嫩長相，成功無違和的穿梭在一群18到22歲的演員當中，她的私服穿搭小巧思更是顯嫩關鍵，今天就把李瑜美4種「顯嫩穿搭」技巧學起來，提升整體造型的青春感！

＃亮色系穿搭單品

雖然黑白色系是最安全百搭的基本款，卻容易顯得無趣，李瑜美的亮色系穿搭，除了全身穿著同色系單品之外，也會利用單品點綴法，來修飾整體造型，例如在基本的白衣＋牛仔褲穿搭中，加入亮色的粉色外套，看起來既不會張揚，還能為穿搭增加層次感，除了外套，亮色系的配件如：襪子、帽子、鞋子，同樣也能當作點綴單品使用。

＃秀長腿靠高筒襪

李瑜美在《殭屍校園》中穿著格紋制短裙，搭配白色高筒襪的清純形象，是不是讓許多觀眾念念不忘呢？其實李瑜美的私服穿搭也經常出現短褲＋高筒襪的搭配，不僅為造型增添許多活潑俏皮的少女感，還能修飾腿部線條，使162公分的她看起來更高挑，另外，也可以搭配短靴或馬汀鞋，使穿搭更加有個性。

＃戴帽子是一種自信美

你以為女生戴帽子就一定是沒洗頭嗎？一頂適合自己的帽子簡直就是穿搭救星，不論什麼季節，帽子都是不可缺少的時尚單品，除了為穿搭增加造型效果，還能修飾臉型、凸顯臉部優勢，不論是基本款棒球帽還是造型毛帽，李瑜美都能輕鬆駕馭，並給人一種氣勢十足的自信美。

＃眉上瀏海超顯嫩

不同的瀏海造型，能夠改變整體風格，李瑜美這款超級減齡的「眉上齊瀏海」造型，不僅修飾臉型，還能順便凸顯五官精緻度，使整個人看起來更輕盈有活力，不論淡妝、濃妝都適合，可鹽可甜的時髦髮型，絕對是顯嫩減齡的關鍵。

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