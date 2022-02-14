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1顆湯圓要快走20分鐘！營養師教「熱量不爆表」4秘訣：別配紅豆湯

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▲▼ 吃湯圓怕胖？營養師教降熱量4秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲元宵節必吃的湯圓，一顆份量小但其實熱量不低。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

明天就是元宵節，除了去燈會賞燈、放天燈外，還有必吃湯圓也不能錯過，但你知道嗎？一顆包餡甜湯圓要快走20分鐘才能消耗掉！知名營養師高敏敏表示，4顆甜湯圓熱量就相當於1碗飯，但只要掌握好4個吃湯圓秘訣，就不怕熱量爆表，她更加碼提醒4類人吃湯圓要特別注意，以免影響健康。

▲▼ 吃湯圓怕胖？營養師教降熱量4秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏表示，如果將湯圓熱量與白飯做比較，光是4顆甜湯圓就相當於一碗飯（280大卡），而5顆鹹湯圓＝40顆無餡小湯圓=2顆湯圓＋半碗甜湯的熱量也都約為一碗飯280大卡。而湯圓的Q彈口感搭配豐富內餡，加上份量小，容易讓人一顆接一顆吃不停，但她也分享，其實吃湯圓掌握以下4個小秘訣，就能減少熱量、不爆卡。

1.甜湯圓不加料或甜湯

包餡甜湯圓因內餡已含有高糖分，建議直接滾水煮熟吃，不要再額外添加糖、配料或甜湯，因為光是4顆熱量就等於一碗白飯。

2.鹹湯圓搭配蔬菜當一餐吃

包餡鹹湯圓內餡含絞肉、油脂已經過調味，湯頭的配料就不要再用熱油爆香，建議可改無油蔬菜湯底，如昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等蔬菜熬煮，或搭配茼蒿、小白菜等蔬菜一起食用當作一餐吃，減少油脂攝取也能增加飽足感。

▲▼ 吃湯圓怕胖？營養師教降熱量4秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.紅白小湯圓避開濃糖水

不要看紅白小湯圓一顆只有6大卡，但因小湯圓搭配甜湯、鹹湯都百搭，大家都是一碗一碗吃，建議湯底避開濃糖水，如紅豆湯（每碗約為158大卡）或花生湯（每碗約211大卡），加上20粒小湯圓又再加半碗飯熱量。建議可改搭配天然的桂圓、枸杞或薑汁來提味，保留食物原本風味、減少甜湯熱量，也可加入昆布、豆腐、肉絲和白蘿蔔、青蔥熬煮食用，營養均衡又美味。

4.代換主食

建議吃湯圓時，把握主食代換原則，也就是說吃了2顆包餡甜湯圓或20顆小湯圓，就應少吃半碗飯，或是直接以湯圓代替當一餐主食，才能避免澱粉量、熱量攝取過多。

▲▼ 吃湯圓怕胖？營養師教降熱量4秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

最後，高敏敏也提醒，以下4類型人吃湯圓時要特別小心：

＃正在減肥者

湯圓的Q彈口感搭配豐富內餡，一不小心就讓人一顆接著一顆吃，但也容易導致熱量爆卡、脂肪囤積，建議淺嚐即止。

＃控制血糖者

湯圓皮及甜內餡，容易使血糖飆高，請注意份量。

＃腸胃易脹氣者

湯圓是糯米，支鏈澱粉多，容易脹氣，請細嚼慢嚥。

＃咀嚼及吞嚥困難者

尤其小孩、老人食用時要慎防噎到。

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關鍵字：

元宵, 湯圓, 鹹湯圓, 吃湯圓, 熱量, 發胖, 減少熱量, 秘訣, 吃法, 營養師, 高敏敏

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