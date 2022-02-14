安格斯12星座一周運勢2／14-2／20　雙子荷包拉警報、牡羊脫單近了

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

本週羊座星盤表現平平，唯獨陰濕的天氣是羊座大忌，這週若好天氣多，心情和運勢也將陽光普照，反之則得提防工作職場上的淒風慘雨。對羊座來說，這週做好防疫措施、到遠方走走，將能神清氣爽帶來好心情，也是轉運、增桃花的小撇步，單身者的緣分有機會在外出旅遊下嶄露曙光，脫單也許就在近期了！

金牛座 4.21~5.20

積極表現並不算壞事，牛座在職場上最大的毛病，就是容易太過善良謙卑，以致聲量低落，這週的你十宮中有吉星加持，可以暫且放下溫和有禮的偶包，拿出你的企圖心，順勢建立起你的氣場，未來工作才不必那麼勞心勞力！感情上有金星的幫忙，運勢十分順遂，不過還是要提高行動力，主動一點才能心想事成喔！

雙子座 5.21~6.20

本週雙子荷包拉警報，別以為自己還在過年，出手消費沒底線，事實上過於輕忽小錢放縱慾望，將一點一滴讓你的收入蒸發，建議能趁著年初作好全盤的理財投資規劃，也能讓自己開源節流少花冤枉錢。工作、人際表現不俗，這週能盡情發揮才華，表現事半功倍，感情學分還要持續修練，吃點苦傷點心才能讓自己情商更強大。

巨蟹座 6.21~7.21

吉星先後進駐到蟹座婚姻宮位，充分刺激蟹座走入感情、走入婚姻的欲望，這週蟹座各方面表現不差，溫和的個性能在職場上吃香，太咄咄逼人就可能得罪到不該得罪的人。感情方面單身者有人氣，能從既有的相識對象中找到理想型，而已有情人的似乎有些猴急，想快速磨合、培養默契，當心欲速不達，得到反效果。

獅子座 7.22~8.22

獅座在職場上表現順遂，能與團隊禍福共享，培養默契，不過在土星的環伺下，要小心身邊隊友黑化，當心在重要場合被人扯腿出賣，凡事除了交託別人，也要在必要時親身參與，才能觀察到事情的端倪。感情相對沒有那麼緊張，有對象者可以從細節中多了解對方，培養更進一步的默契；單身者順其自然才不會嚇跑緣分！

處女座 8.23~9.22

都說要跳出同溫層、舒適圈，才能與成功有約，不過處女座似乎對自己太刻太虐了，動不動就讓自己處在一個不舒適的狀態，工作上要當心過度勞累、扛下過大壓力，連帶感情、家庭都會出現問題，建議你公平安排自己的生活和工作時間，忙裡也要偷閒，與情人或合拍的朋友相處，稍稍平衡生活，日子才更有滋有味。

天秤座 9.23~10.22

好好先生、好好小姐當久了也會疲累，天秤這週在水星移位之後將漸漸顯露出本性，對於許多瑣事變得挑三揀四，想法也有些負面，當心與朋友、情人產生衝突。雖然不見得要讓每件事都有皆大歡喜的句點，不過再嫌東嫌西下去只怕好朋友一一告退，建議秤座適度做自己外，也要適度的圓融，不好聽的話就別說太多。

天蠍座 10.23~11.22

自年節假期後，蠍座的偏財運一直不差，這段時間在投資理財上多做點功課，預料未來將有不小的獲利，嘴巴甜一點，也能在長輩面前贏得好感度，就算和同儕相處關係不熱絡，也能有不錯的貴人加持。感情上原地踏步居多，有對象的能緩慢累積相處時光，但單身者就別太心急了，桃花的緣分來臨前很可能有段漫長的孤單日子要走。

射手座 11.23~12.21

射手的桃花與人氣自年節之後就一路上揚，除了在長輩面前特別吃得開外，也很得眼緣，能透過職場或同好社群結識到興趣相投的朋友，不過人際有亮點就有陰影，得提防身邊小人，說話做事保持謙和禮節，將能或多或少減低得罪旁人的機會。有對象者近期和情人意見相左的頻率增多，但可以在吵吵鬧鬧中更進一步的了解彼此。

摩羯座 12.22~1.19

可能是收心操沒有做得紮實，近兩週摩羯都呈現一個十分散漫的狀態，工作進度落後，與人溝通也缺乏耐心，當心過度厭世的態度讓身邊貴人遠離，做事只會更累更煩。這段時間感情桃花遲遲未開，期待愈大愈可能換來失望，就連有對象者都需要更費心的經營感情，畢竟相處本來就是一門藝術，而比較缺乏天分的摩羯，就要更用心體會才行了！

水瓶座 1.20~2.18

雖然早就開工了，不過水瓶座心境似乎還在放假，工作、課業方面表現十分鬆懈，不過受到水星和太陽的加持，運勢表現暢旺，就算小出槌也能化險為夷，只是在人際與感情上的學分有待加強，過於我行我素、過度任性，往往受傷的都會是身邊對你最好的人；單身者桃花要在春暖時盛開，目前暫且寬心莫急。

雙魚座 2.19~3.20

積極能為魚兒帶來好氣場，本週的你除了維持以往的忙碌外，不妨將專注力從工作中分散到家人、朋友身上，關心一些身邊朋友，在人氣的拉抬下，將能為你帶來更多人脈與機會，也是這一整年好運的開端！感情雖然顯得原地踏步，付出也未必看到效果，不過蹲低才能跳得遠，沉著的在感情上打底，緣分總會給準備好的人！

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