顏值高的都有淚痣！還有2個位置被韓妞稱為「魅力點」　IU、太妍都有

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

泫雅、金裕貞等眾多韓星都擁有淚痣，也有人會在上妝點上，近期在韓國就連臉頰、嘴角的痣也受到注目，被韓妞稱為「魅力點」，也在仿妝上掀起討論。

淚痣

江湖上據傳有淚痣人顏值都很高，在韓國則被認為是招桃花的象徵，也有一說是淚痣會讓與人見面是視線集中在眼睛，自然的營造四目相交的氛圍。因此在化妝時韓妞也常運用眼線液筆等工具，在眼睛附近點上，讓妝容更吸睛。

像是泫雅、張員瑛、安昭熙等都是淚痣相當明顯的女藝人，無論是台灣或韓國當地的YouTuber在仿妝時都不會忘記在眼下點上一點淚痣。

臉頰痣

如果說淚痣帶來有點性感、女人味的魅力，在韓國粉絲的心中，臉頰痣就是清純及可愛的代表，其實所言不假，擁有「可愛教主」之稱的楊丞琳右臉頰上就有相當明顯的痣，韓國idol中像是IU、太妍的痣也在臉頰上。









嘴角痣

在韓國，嘴角的痣被認為是撒嬌的象徵，也有「撒嬌痣」的稱號，感覺是因為嘟嘴的時候，那個位置的痣就會很明顯，因此跟可愛被聯想在一起。像是Aespa的Karina、Twice的彩瑛嘴角都有明顯的痣，也被粉絲認為是他們的魅力所在之一。

以上，下次在化妝的時候不妨試試看在這些位置點上一點吧！

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