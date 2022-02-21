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韓女星都愛中短髮！4款範本幹練、甜美都包辦　Wendy同款超受歡迎

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期中短髮是韓國的演員、idol非常常見的髮型，像是鄭好娟、Wendy、李世榮、金多美等，韓版《美麗佳人》邀請美容室室長朴正煥（音譯）分享不同臉型適合的中短髮造型。

鄭好娟（鄭浩妍）

近期因《魷魚遊戲》被美國演員工會獎（SAG Awards）提名最佳女演員的鄭好娟，近期造型是搶眼的層次燙髮，蓬鬆的自然波浪讓她充滿率性的魅力，朴正煥表示這個髮型在顴骨、下巴都有明顯的捲度，格外適合想修飾臉型稜角或是圓臉的人。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wendy

RedVelvet的Wendy的中短髮非常受歡迎，簡潔、幹練且知性的風格讓大家看了都忍不住想剪，兩頰旁和法尾的自然弧度是重點，朴正煥表示這個髮型帶來的圓潤感，也很適合偏長臉的人。Wendy搭配中分或是空氣瀏海，會讓造型帶點成熟的氛圍，如果喜歡活潑一點的氛圍，也可以將瀏海再剪短一些，讓造型看起來更俏皮。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

李世榮

以韓劇《衣袖紅鑲邊》打開知名度的李世榮，近期的髮型也是出道以來少見的中短髮造型，整體來說僅在髮尾有些許的層次，適合髮量較少的人；在下巴處向內捲的彎度恰巧能夠修飾下顎線條，會讓整個人看起來更有親和力。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

金多美

金多美在《那年，我們的夏天》劇中造型是以層次髮尾的鎖骨髮為主。層次打得比較高，從由外到內的層次一路從下巴到髮尾，搭配上空氣瀏海，會讓頭型看起來圓潤一些，加上金多美在劇中的穿著多為知性OL風，整體造型溫柔兼具幹練，連帶這個髮型也非常受到韓國上班族的歡迎。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 中短髮, 鄭好娟, 金多美

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