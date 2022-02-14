盤點孫藝珍紅毯+私服的4個耳環造型　氣質「垂墜耳環」必收一款

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

回顧孫藝珍歷年來的紅毯造型及私下穿搭，發現她偏好以流蘇垂墜吊式耳環點亮造型和妝容，想要打造孫仙般的美好氣質必收一款。

孫藝珍經常選擇穿戴「線條造型的垂墜耳環」，其簡約的輪廓凸顯俐落時髦，也讓臉部比例顯得小巧，另外，吊墜式結構讓耳環隨著穿戴者的舉手投足之間而輕盈飄動，是帶出優雅風格的好幫手。以下盤點孫藝珍紅毯+私服的耳環造型4招：

孫藝珍耳環造型一

在2020年第56屆的百想藝術大獎紅毯上，孫藝珍以一襲俐落的V字領亮片禮服，搭配了由大小漸變8顆鑽石水滴打造的這款超長版垂墜耳環，不過於繁複的穿搭法則，也能完美展現貴氣。來自法國珠寶品牌Boucheron寶詩龍的 Serpent Bohème系列耳環，水滴圖騰源自蛇頭造型，是品牌相當經典有代表性的設計，其工法以槌子和鑿刀將金屬推塑成型，同時呈現蛇身鱗片紋理。

孫藝珍耳環造型二

2017年百想藝術大獎及2016青龍電影獎皆穿戴K金材質的流蘇式耳環出席，完美呼應粉嫩雪紡禮服的飄飄仙氣。值得注意的小技巧是選擇落至下巴的適中款式，如此襯托臉龐的精緻比例與俏皮感，而以多條鍊墜打造的垂墜耳環，更能在簡單中流露氣勢。

孫藝珍耳環造型三

流覽孫藝珍的IG，也能觀察到私下的她常用垂墜耳環為造型畫龍點睛。穿上平肩上衣，放下長髮的孫藝珍，這次選擇搭正面與耳扣皆以金屬鍊打造的垂墜耳環，凸顯造型的層次與高級感！

孫藝珍耳環造型四

想要看起來更酷更時髦？不妨選擇「線條造型的垂墜耳環」變奏款。孫藝珍這款網格狀垂墜耳環就相當別緻，且不管是與西裝外套或是優雅白襯衫都能搭，輕鬆一招即可穿出個人特色！

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