fb ig video ETtoday search mobile

盤點孫藝珍紅毯+私服的4個耳環造型　氣質「垂墜耳環」必收一款

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

回顧孫藝珍歷年來的紅毯造型及私下穿搭，發現她偏好以流蘇垂墜吊式耳環點亮造型和妝容，想要打造孫仙般的美好氣質必收一款。

孫藝珍經常選擇穿戴「線條造型的垂墜耳環」，其簡約的輪廓凸顯俐落時髦，也讓臉部比例顯得小巧，另外，吊墜式結構讓耳環隨著穿戴者的舉手投足之間而輕盈飄動，是帶出優雅風格的好幫手。以下盤點孫藝珍紅毯+私服的耳環造型4招：

孫藝珍耳環造型一

在2020年第56屆的百想藝術大獎紅毯上，孫藝珍以一襲俐落的V字領亮片禮服，搭配了由大小漸變8顆鑽石水滴打造的這款超長版垂墜耳環，不過於繁複的穿搭法則，也能完美展現貴氣。來自法國珠寶品牌Boucheron寶詩龍的 Serpent Bohème系列耳環，水滴圖騰源自蛇頭造型，是品牌相當經典有代表性的設計，其工法以槌子和鑿刀將金屬推塑成型，同時呈現蛇身鱗片紋理。

孫藝珍耳環造型二

2017年百想藝術大獎及2016青龍電影獎皆穿戴K金材質的流蘇式耳環出席，完美呼應粉嫩雪紡禮服的飄飄仙氣。值得注意的小技巧是選擇落至下巴的適中款式，如此襯托臉龐的精緻比例與俏皮感，而以多條鍊墜打造的垂墜耳環，更能在簡單中流露氣勢。

孫藝珍耳環造型三

流覽孫藝珍的IG，也能觀察到私下的她常用垂墜耳環為造型畫龍點睛。穿上平肩上衣，放下長髮的孫藝珍，這次選擇搭正面與耳扣皆以金屬鍊打造的垂墜耳環，凸顯造型的層次與高級感！

孫藝珍耳環造型四

想要看起來更酷更時髦？不妨選擇「線條造型的垂墜耳環」變奏款。孫藝珍這款網格狀垂墜耳環就相當別緻，且不管是與西裝外套或是優雅白襯衫都能搭，輕鬆一招即可穿出個人特色！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2022最新款鑽戒、對戒特搜！Boucheron、Chaumet…（持續更新

Miu Miu X New Balance重磅聯名登台，溫柔奶茶色、冰晶雪白色超難選，開賣日期、售價|實穿筆記

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 孫藝珍, 紅毯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

最適合投資「賺錢天才」星座TOP3！　雙子靠人脈、水瓶也上榜

最適合投資「賺錢天才」星座TOP3！　雙子靠人脈、水瓶也上榜

「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕

「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕

奧斯塔羅12星座一周運勢0214-0220　牡羊該收心、單身天蠍桃花運旺

奧斯塔羅12星座一周運勢0214-0220　牡羊該收心、單身天蠍桃花運旺

「小蜘蛛」湯姆穿西裝太帥了！　搭最新長髮造型洩成熟男人味 情人節咖啡買一送一整理包　星巴克、丹堤、伯朗全都有 52歲「精靈女王」辣曬中空三角區域！　防腐劑顏值網跪了 「花邊教主」茄子色開胸裝超驚豔　轉到側面「雄偉胸型」曝光 《美少女戰士》與三麗鷗合體賣萌！胖胖布丁狗穿金星水手服巨可愛 女孩必學！孫藝珍愛情金句「不為了想結婚而結婚」　成功擄獲玄彬 常覺得沒有衣服穿？4種類型單品一定要趕快斷捨離

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面