2022眼部保養新品推薦！YSL電眼精華、倩碧天才眼霜戴口罩也很吸睛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

後疫情時代，戴口罩儼然是日常生活必要配備，因此雙眸的健康明亮神采，成為臉部五官中的關鍵重點。想要在茫茫人海之中更「吸睛」，就靠2022上半年推出的眼部保養新品來達成。

YSL極效活萃仙人掌眼部精華乳

YSL以超級植物「夜光仙人掌」推出的PURE SHOTS極效活萃系列一上市，就在各大美容論壇掀起熱烈討論，更贏得無數好評。2022年重磅推出系列新成員-仙人掌眼部精華乳（又稱YSL電眼精華）。

清爽的精華乳質地中有94%為天然成份，並透過獨家輕盈轉化科技將高濃度精華油以水凝方式包覆，一抹即刻由乳液質地幻化為輕盈水感精華，瞬間為疲憊雙眼急速充電。成份中強調添加天然茶多酚萃取，有效排除多餘水分、幫助立體輪廓，並搭配有機巴西翡翠咖啡精華淡化眼周肌膚細紋，最重要的還有濃萃仙人掌精華油，加速肌膚修護、抵抗老廢氧化造成的暗沈。讓雙眼變得更有神、更明亮、更年輕。

倩碧天才超緊無痕眼霜

倩碧眼部保養新品「天才眼霜」天才超緊無痕眼霜，主打由皮膚科醫師研發，100%無香精香料，並且透過1200次敏感性測試，希望盡可能讓更多肌膚類型都能安心使用。

眼霜特別針對眼周三大初老現象，包括彈性疲乏、水分流失、細紋皺褶所設計，因此以激光胜肽複合物™撐起眼周肌膚緊、澎、嫩，還有豨簽草萃取幫助強韌眼周支撐結構、使眼周肌膚更平滑緊致，加上微分子玻尿酸水潤飽滿眼周肌膚，一瓶就讓雙眼有神發光。

Elemental Herbology亮眼精粹冰珠

創立於英國倫敦的護膚品牌Elemental Herbology擁有別具特色的「五行元素」護膚理念，源自創辦人Kristy Cimesa融會西方芳療概念以及東方針灸與傳統草藥學的深厚背景， 打造出「木、火、土、金、水」五個產品類別，對應現代生活的肌膚保養需求。2022年全新上市的亮眼精粹冰珠就是「土」類別的最新產品，「土」呼應大地的運行變化與平衡和諧，如同大自然中植物吸收大地運化所產生的養分，結出豐盛果實。在東方中醫觀點中，「土」對應脾胃，負責營養消化吸收與傳輸。應用於肌膚保養對策，即是加強輸送營養、給予肌膚足夠養分，改善黯淡無光與色斑現象，讓肌膚更加明亮。

Elemental Herbology 亮眼精粹冰珠本身質地輕盈沁涼，內含MeiviewTM耐鹽植物共生菌萃取、維生素C、KombuchkaTM紅茶酵素明亮煥膚配方、菸鹼醯胺（維他命 B3）等成份可提亮、滋潤並緊緻眼周。貼心的按摩冰珠設計，使用時加強眼周按摩、幫助促進循環，全效提亮並緊緻眼周。特別推薦給泡泡浮腫且疲勞的雙眼，與在意眼周暗沉、想要改善黑眼圈的使用者。

COVERMARK激活亮眼抗皺精萃

COVERMARK依據成熟女性希望能改善眼周肌膚皺紋的需求，開發出獨家技術「複合型視黃醇系統」及專利成份「粗糠柴萃取物」，推出激活亮眼抗皺精萃。這次使用的透過獨家技術「複合型視黃醇系統」，是將水性成份「粗糠柴萃取物」與油性成份「視黃醇」層層交疊，實現完美的滲透力，將美容保養成份順利送進角質層後慢慢釋放，讓美容成份發揮最大效用，維持眼周彈潤飽滿的狀態，讓眼周恢復活力、降低視覺年齡。還特別針對揉眼或眨眼引發的肌膚摩擦，添加「朝鮮薊葉萃取物」，抑止降低摩擦導致肌膚脆弱，維持肌膚正常的更新週期。

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