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52歲珍妮佛羅培茲辣秀好身材！肌膚狀態「堪比少女」全靠5招　

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實習記者施至真／綜合報導　圖／翻攝自IG@jlo

拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），近期主演浪漫喜劇《娶我吧！Marry Me!》，電影中不僅大展歌喉和高技巧舞姿，還穿著貼身誘人的表演服辣秀驚艷好身材，緊致美尻、川字肌，讓網友直呼「性感爆表太犯規！」，今天就來公開52歲的珍妮佛羅培茲維持性感的五大祕訣，女性朋友快筆記，妳也可以變成性感美魔女！

1.就算封城都堅持健身

認識珍妮佛羅培茲的粉絲都知道，她是一名不折不扣的健身狂魔，為了維持凹凸有致的身材曲線，珍妮佛每週會進行4～5次高強度的健身訓練，每次訓練時長約1個小時，並針對不同身體部位進行訓練，就連疫情嚴重的封城期間也沒有鬆懈，珍妮佛還是堅持透過壺鈴、彈力帶等方便取得的運動器材，以及跑花園來進行居家訓練。

▲52歲珍妮佛羅培茲美魔女秘技。（圖／翻攝自IG@jlo）

2.「翹臀」秘訣是鴨嘴獸式行走

珍妮佛羅培茲「翹臀珍」的稱號可不是浪得虛名，為了保持性感圓潤的臀部曲線，除了負重深蹲、側臥抬腿、硬舉等招牌翹臀訓練動作以外，珍妮佛也會做「鴨嘴獸式行走」，針對大腿內側及臀部訓練很有幫助。

3.只吃原型食物

不只是健身魔人，珍妮佛羅培茲對飲食控管也非常有自制力，為了保持身材，飲食多以富含優質蛋白質及大量營養成分的原型食物為主，並盡可能遠離加工食品，就連早餐麥片、白吐司都被剔除在外，並且連含糖量很高的紅蘿蔔和玉米都儘可能避免，不過珍妮佛也表示，她偶爾還是會攝取一些想吃的美食，才能避免暴飲暴食。

4.女人不能沒有油

很多女性非常害怕使用油類產品，但其實女性不能沒有油，皮膚若是長期過於乾燥，不僅容易乾癢不舒服，還會形成無法挽回的皺紋。珍妮佛羅培茲就善於利用保養油按摩肌膚，為皮膚鎖住水分，達到真正的潤澤效果，想要維持彈亮美肌的朋友，除了為肌膚補足水分，也要記得油類產品的重要性。

▲52歲珍妮佛羅培茲美魔女秘技。（圖／翻攝自IG@jlo）

5.維持亮采肌膚，防曬是關鍵

想要維持肌膚亮采、防止暗黃，除了注重清潔、保養，讓皮膚隨時閃亮發光的關鍵是良好的防曬習慣。戴帽子、遮陽傘、口罩等硬防曬，雖然可以阻隔陽光照射，但想要避免紫外線直接照射肌膚，還是要使用防曬產品，才能真正給予肌膚防護，養成彈嫩美肌。

▲52歲珍妮佛羅培茲美魔女秘技。（圖／翻攝自IG@jlo）

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關鍵字：

珍妮佛羅培茲, 娶我吧, 美魔女, 健身, 保養, 凍齡

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