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星巴克「可可綿雲瑪奇朵」好夢幻　櫻花系列新品同步登場

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▲星巴克與丹堤春季新飲。（圖／星巴克、丹堤提供）

▲星巴克推出最新櫻花系列，宣告粉嫩春天。（圖／星巴克、丹堤提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

過完農曆年後迎來立春，節氣正式進入春天，星巴克從2月中推出旗下季節新飲「可可綿雲瑪奇朵」，微苦的咖啡加上雲朵般的泡沫，無論何時都能療癒一陣，而今年新款的櫻花系列，也將同步登場，粉嫩的櫻花主題搭配華麗的金色，讓你更有朝氣迎向華麗的一年開端。

▲星巴克與丹堤春季新飲。（圖／星巴克、丹堤提供）▲星巴克與丹堤春季新飲。（圖／星巴克、丹堤提供）

▲可可綿雲瑪奇朵，售價140元起。

星巴克從2／16起推出新飲「可可綿雲瑪奇朵」，以及焦糖瑪奇朵升級版「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」，冰熱皆有顏值，打卡服用都很不賴，「可可綿雲瑪奇朵」將雲朵泡沫結合濃縮咖啡與濃醇巧克力，具有豐富具層次感，更帶有些微香草甜美的尾韻；經典回歸的「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」，結合焦糖鹹甜香氣與奶香味，雲朵泡沫則添加不同的滋味質感，相得益彰。

▲星巴克與丹堤春季新飲。（圖／星巴克、丹堤提供）▲星巴克與丹堤春季新飲。（圖／星巴克、丹堤提供）

▲鹹焦糖綿雲瑪奇朵，售價140元起。

而一向受到廣大星迷喜愛的櫻花系列，也在2／16同步推出新品，今年度的設計以優雅的粉紫色或是淺粉色為底，再點綴閃耀的真金，無論是勾勒出櫻花花姿的線條變化，或綴以點點飄落的花瓣，都增加了一點華麗感。另外，運用霧粉的色系，或是於明亮的晨光黃色與淡雅晴空藍色的背景上，描繪出飛舞的蝴蝶，被盛開的美麗櫻花吸引過來的景致的意象為設計概念，喚出溫柔而美好的春櫻時節。

▲星巴克與丹堤春季新飲。（圖／星巴克、丹堤提供）

▲星巴克與丹堤春季新飲。（圖／星巴克、丹堤提供）

▲星巴克櫻花新品包括馬克杯、冷水壺與隨行杯等，粉嫩的色彩也充滿療癒心情。

丹堤咖啡近期也因應春日，限定推出的粉嫩草莓系列商品，新飲品包括莓好拿提、莓好繽紛水果茶、莓好春日鮮奶茶，還有多款選用 「法國法芙娜VALRHONA巧克力奇想系列」製作的草莓系列蛋糕，包括莓好時光煉愛蛋捲、莓好相遇煉乳雪花餅，也能讓你在舌尖上品嚐春天。

▲星巴克與丹堤春季新飲。（圖／星巴克、丹堤提供）

▲丹堤除了推出新飲品，也有季節甜品可嘗鮮。

關鍵字：

星巴克, 可可綿雲瑪奇朵, 櫻花系列

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