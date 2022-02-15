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涵碧樓對細節龜毛20年沒變　花大錢入住只為「享受孤獨」

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

有過因一位歷史人物讓你想起一間飯店嗎？這個過年，在網路上看了介紹宋朝大才子蘇東坡的系列影片，才發現我與這位近千年前的歷史人物，好對味。在他留下的多首詩詞裡，透露出對大自然的細微觀察與內心對話，簡單樸實，卻蘊含禪味，在在反映出，在他高山低谷間的峰迴人生路，不管是貧是富，蘇東坡都能用智慧去擁抱每個當下，那是種境界與生命高度。這等意境，不知怎的讓我突然想起幾個月前二訪的涵碧樓。

▲涵碧樓善用器物，不只讓人欣賞自然，同時也沈澱內在

▲面對湖光山色，哪有比泡壺好茶還更享受的事呢？

興許是僅以垂直與水平線條構成的簡約建築，也可能是當我站在總統套房全景陽台望出去，蘇軾以《飲湖上初晴後雨》一詩盛讚西湖般的晴雨皆宜好風景，此刻就近在眼底。但其實最重要的，是想到一手打造涵碧樓的鄉林建設董事長賴正鎰所說過的一句話：「希望客人來到涵碧樓，能在心靈上享受孤獨」。蘇東坡大多傳頌千古的作品都是貶官流放後的創作，孤獨，放大感官讓人更貼近自然；孤獨，明心見性會讓人更為自在。這下，我更確定了涵碧樓之所以會是經典了將近廿年的涵碧樓，絕對是跟賴正鎰有很大關係。

▲我在心目中，日月潭的空靈與氣象萬千，比起西湖可絲毫不遜色

要能讓花了大把鈔票的客人感受到純粹的孤獨，絕非易事！就像涵碧樓期許提供的是「適時的服務」而非「無微不至的服務」，要做到彷彿自然，最難。那需經過一連串軟硬體的設計與配合，得結合了有形與無形的各種條件要素。這得要回溯到賴正鎰的年輕草創時期。最初創業時，他是帶年輕朋友玩團康，主持晚會、帶旅遊，流程與橋段的設計是關鍵，他開玩笑說要讓參加者「來的時候很高興，回去的時候哭著回家」，說的當然是那份走心的依依不捨。

▲好茶與咖啡，是我旅行時的標配

後來成立涵碧樓，不只鉅資聘請到飯店建築大師 Kerry Hill，同時他也把這段經歷與心法融入在飯店設計中，客人途經孟宗竹、穿過一對石獅走進大廳，爾後在飯店裡的每個轉角，也都是經過縝密佈局，為的就是要讓旅人心隨境轉，不斷變換，宛如演唱會的曲目編排，起承轉合、要讓台下聽眾又哭又笑。他在媒體受訪時曾強調「樹、景觀、燈光，所有東西都會影響你的心情」，因此出現在飯店裡的每一棵樹，都是他親自挑選，甚至是餐廳每一道菜要推出前，都需要經過他的同意。我原本也以為此乃彰顯他凡事親力親為的誇張說法，後來上回造訪時有一機會與涵碧樓史墨威總經理深談，才知道近年大部分時間賴董為了持續拓點多待在大陸，但仍頻密的透過視訊會議為涵碧樓的品質把關。看來，信奉「老虎學」的他不僅赴遠把握大商機，飯店小細節也不放過，或許這也是為何在邁入下個廿年的今日，涵碧樓仍能是代表台灣的世界級經典之作。

▲涵碧樓植栽自然不造作讓人喜歡，實際上種什麼、種在哪都是賴董事長說了算

▲Ean 與涵碧樓史墨威總經理

2021 年底我受「旅讀中國」邀請，以「世界旅宿」為題舉辦了一場講座，挑選了幾家世界級旅宿做分享，涵碧樓也在名單上。講座結束後，台下一位旅居美國多年的前電視新聞台總監，跟我聊起了他 2015 年初訪涵碧樓的震撼與感動，以「樓在景中、景在樓中」生動形容這一座完美融入並創造景觀的飯店建築，我再同意不過。涵碧樓的經典，始於大器落成之前，時至今日，隨著日月映耀波光的人文基調，滋養了一整個旅宿世代期待的質感。期待下個廿年，涵碧樓能加快腳步將台灣旅宿品牌輸出世界，我衷心希望能透過涵碧樓的視角，去欣賞更多插旗在各處的精彩風景。

▲期待涵碧樓很快能在世界開枝散葉

 / Info. /
涵碧樓
官網 | 臉書
地址：南投縣魚池鄉中興路142號
訂房去

 / 影片拍攝 /
攝影：曾允則、王冠文
剪輯：曾允則
製作：上洛 JORAKU 童閔崧
* 本影片使用 ZEISS Supreme Prime、ZEISS CP.3/CP.3 XD 等 Zeiss 蔡司全系列電影鏡頭拍攝

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 台中, 涵碧樓

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