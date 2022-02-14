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曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚

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▲▼ 曾馨瑩 。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

▲曾馨瑩曬小女兒QQ為她拍的美照，一身LV幾何風格騎士嵌花針織套頭衫63,500元，運動褲72,500元。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

記者陳雅韻／台北報導

郭台銘夫人曾馨瑩私近日曬出小女兒QQ視角，QQ接連為她拍攝多張休閒穿搭照，獲得網友一面倒評價「好美」，尤其是一身運動服被讚時尚又好看，此套幾何拼色運動服出自LV（Louis Vuitton，路易威登）的設計，要價超過10萬元。

▲▼ 曾馨瑩 。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

▲曾馨瑩全套LV裝搭配DIOR 2021秋冬DiorAlps雪地系列休閒鞋。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

曾馨瑩私下穿著休閒，多次分享穿CELINE Logo衛衣、短版衫的造型，此次為成套LV運動服穿搭，長袖套頭衫的設計參考時裝秀上的騎士風格，點綴幾何拼色針織嵌花與舒適羊毛混紡布料，她同時搭配同款運動褲，而鞋款也不馬虎，為DIOR 2021秋冬DiorAlps雪地系列休閒鞋。

▲▼ 曾馨瑩 。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

▲曾馨瑩背的LV小牛皮Utility斜背包，97,500元。（圖／翻攝LV官網）

輕鬆的造型也要配一款率性包，曾馨瑩斜背LV定價97,500元的黑色小牛皮Utility斜背包，小巧包身配有多個拉鍊外袋，方便收納物品，可調節長度的寬肩帶可拆下，變身為手提包。

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關鍵字：

曾馨瑩, LV, Louis Vuitton, 路易威登, DIOR

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