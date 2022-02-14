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巧克力真能提升戀愛感？營養師曝「6大好處」，快吃起來！

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▲▼營養師曝巧克力健康好處。（圖／Pexels）

▲巧克力對健康有益。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

情人節吃巧克力不僅是充滿儀式感，營養好處更是多，營養師高敏敏盤點巧克力6大健康好處，加碼教你正確挑巧克力秘訣。

#養顏美容

可可中所含的類黃酮素，能幫助對抗自由基造成的老化傷害，同時促進皮膚血液循環，讓皮膚更緊實、滋潤、細緻。

#減輕焦慮感

黑巧克力內含有幫助合成快樂賀爾蒙-血清素的色胺酸，能使心情愉悅；而可可多酚能減輕緊張焦慮造成的壓力荷爾蒙，舒緩現代人生活緊湊忙碌的壓力，其中苯丙胺酸也能讓人有戀愛的感覺喔！

#增進記憶力

巧克力中特有的可可黃烷醇，具強大的抗氧化能力，有助於促進大腦血液循環、活化腦部細胞，減緩腦力衰退。

#控制食慾

可可當中的可可脂，屬於好的脂肪，能夠增加飽足感、延緩飢餓，更有研究發現，黑巧克力可以降低會刺激食慾的「飢餓素」分泌，讓我們有滿足感。

#降低高血壓

黑巧克力中所富含的礦物質鈣、鉀、鎂等，能幫助調節血壓。

#降低壞膽固醇

抗氧化物質及可可脂本身也能幫助降低壞膽固醇對人體的危害。

▲▼營養師曝巧克力健康好處。（圖／Pexels）

除了盤點巧克力的健康好處，營養師高敏敏更加碼巧克挑選秘訣，她分享巧克力通常是可可液塊、可可脂、糖及牛奶混製而成。顏色越深的巧克力，可可比例越高、營養物質越豐富、砂糖比例相對較低。像是若產品成分標示 「70%黑巧克力」，表示可可漿、可可脂的佔比有70%，其餘30%則為砂糖或牛奶等成份。

▲▼營養師曝巧克力健康好處。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

巧克力, 營養師, 好處

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