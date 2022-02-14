《華燈》林心如、楊謹華有新歡！搶曬「FENDI半月包」比美太精彩

▲《華燈初上》林心如（右）、楊謹華愛上 Fendigraphy 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

夯包推手FENDI此次迎來全新的包款Fendigraphy，流浪包為輪廓的簡潔設計更是圈粉許多女星，就連《華燈初上》中精彩飆戲的「Rose mama」林心如與「Sue」楊謹華都搶先上身比美，兩人演繹包款的時尚大片公開，超美行頭讓人很驚艷。

▲林心如帶貨手中包款Fendigraphy 。（圖／品牌提供）

林心如與楊謹華在《華燈初上》飾演酒店媽媽桑，戲外是名副其實的時尚咖，此次搶先演繹FENDI新包，林心如以一套簡潔的白色西裝外套，俐落剪裁勾勒出霸氣美，手中包款Fendigraphy則是重頭戲，該款式對經典 Hobo 流浪包的輪廓重新加以詮釋，在2022年春夏女裝時裝秀亮相。最醒目的金色 FENDI金屬字體呈現在底部，低調不過於搶戲，但只要上肩就會脫穎而出；林心如順勢以側身出鏡，傳遞跳脫「Rose mama」之外的時尚感。

▲楊謹華運用柔美的彩色條紋印花洋裝搭配 。（圖／品牌提供）

楊謹華則是以截然不同的搭配亮相，柔美的彩色條紋印花洋裝，將其溫柔氣息展現得很徹底，還將Fendigraphy舉起在頭上曬包，讓人不注意都難。此外，包款還有黑色、白色、米色、棕色，以及嬰兒藍和粉紅色，同時加入nano 超迷你款式作為吊飾掛在包上，也是不同的搭配選擇。