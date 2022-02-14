超準心測看你的暴怒指數！「這一選項」點燃就不可收拾

記者鮑璿安 ／台北報導

現代人情緒都隱藏得很深，不太能夠第一眼就看出你的真實想法，所以這個人究竟脾氣好不好，其實很難認定，那麼或許可以跟著日本網站TRILL的心理測驗發現你的「暴怒指數」！

第一直覺看以下圖片會聯想到哪一件物品？





▲日本爆紅心測 。（圖／翻攝自TRILL）



1. 火焰



2. 恐龍腳印



3. 小雞



4.葉子

分割線下有解答

分割線下有解答

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1. 火焰解析，暴怒指數90%

你是一個情緒來了就一發不可收拾的人，因為缺乏冷靜思考，因此常常會做出錯誤的決策，而且誰的話也聽不進去，切記遇到緊要關頭先深呼吸，平靜下來再去解決。

2. 恐龍腳印解析，暴怒指數70%

其實你也相對容易情緒失控，而且別人若是阻止你，你越會唱反調，也就是一定要遇到一個懂得你情緒的人，才可能抑制住你的怒火。

3. 小雞解析，暴怒指數40%

你不太會輕易暴走，因為你很在意周圍人的想法，在意自己在別人心目中的形象，所以不會輕易展現失控的一面，然而你的嫉妒心其實暗藏在心裡，總有爆發的時刻。

4. 葉子解析，暴怒指數20%

你是脾氣很好的人，每當考慮事情時總是以別人為出發點，因此沒有什麼會讓你感到生氣，你默默跟隨大家的腳步，變成一個很好相處的角色。