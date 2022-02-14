fb ig video ETtoday search mobile

超準心測看你的暴怒指數！「這一選項」點燃就不可收拾

>

記者鮑璿安 ／台北報導

現代人情緒都隱藏得很深，不太能夠第一眼就看出你的真實想法，所以這個人究竟脾氣好不好，其實很難認定，那麼或許可以跟著日本網站TRILL的心理測驗發現你的「暴怒指數」！

第一直覺看以下圖片會聯想到哪一件物品？ 

▲▼心測 。（圖／翻攝自TRILL）

▲日本爆紅心測 。（圖／翻攝自TRILL）

1. 火焰

2. 恐龍腳印

3. 小雞

4.葉子

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

1. 火焰解析，暴怒指數90%

你是一個情緒來了就一發不可收拾的人，因為缺乏冷靜思考，因此常常會做出錯誤的決策，而且誰的話也聽不進去，切記遇到緊要關頭先深呼吸，平靜下來再去解決。

2. 恐龍腳印解析，暴怒指數70%

其實你也相對容易情緒失控，而且別人若是阻止你，你越會唱反調，也就是一定要遇到一個懂得你情緒的人，才可能抑制住你的怒火。

3. 小雞解析，暴怒指數40%

你不太會輕易暴走，因為你很在意周圍人的想法，在意自己在別人心目中的形象，所以不會輕易展現失控的一面，然而你的嫉妒心其實暗藏在心裡，總有爆發的時刻。

4. 葉子解析，暴怒指數20%

你是脾氣很好的人，每當考慮事情時總是以別人為出發點，因此沒有什麼會讓你感到生氣，你默默跟隨大家的腳步，變成一個很好相處的角色。

關鍵字：

日本, 心測, TRILL

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

最適合投資「賺錢天才」星座TOP3！　雙子靠人脈、水瓶也上榜

最適合投資「賺錢天才」星座TOP3！　雙子靠人脈、水瓶也上榜

「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕

「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕

奧斯塔羅12星座一周運勢0214-0220　牡羊該收心、單身天蠍桃花運旺

奧斯塔羅12星座一周運勢0214-0220　牡羊該收心、單身天蠍桃花運旺

「小蜘蛛」湯姆穿西裝太帥了！　搭最新長髮造型洩成熟男人味 情人節咖啡買一送一整理包　星巴克、丹堤、伯朗全都有 52歲「精靈女王」辣曬中空三角區域！　防腐劑顏值網跪了 「花邊教主」茄子色開胸裝超驚豔　轉到側面「雄偉胸型」曝光 《美少女戰士》與三麗鷗合體賣萌！胖胖布丁狗穿金星水手服巨可愛 常覺得沒有衣服穿？4種類型單品一定要趕快斷捨離 30歲前一定要懂的3件事！尤其是TOP 2更是自信立命的根本

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面