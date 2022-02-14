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精雕生肖當時標　古羅盤概念錶身價上千萬元

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▲▼ Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis限量12只的Excalibur王者系列圓桌騎士十二生肖超級腕錶，10,333,000元。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Roger Dubuis（羅杰杜彼）圓桌武士錶展現精緻裝飾工藝與藝術美學，延續此招牌設計，再融入中華元素，推出限量12只的Excalibur王者系列圓桌騎士十二生肖超級腕錶，時標全為手工雕刻十二生肖微型雕塑，無論毛髮或鱗片都栩栩如生；面盤則用黑與白色透明慕拉諾玻璃組裝出高低層次，呈現古代探測風水的羅盤意象，身價上看千萬元。

▲▼ Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis Excalibur王者系列圓桌騎士十二生肖超級腕錶的面盤設計，源於古時用於探測風水的羅盤。

Roger Dubuis Excalibur王者系列圓桌騎士十二生肖超級腕錶，為24小時顯示模式，十二地支顯示於最內圈面盤，以2小時為單位；而面盤外圈則是天干與八卦中的少陰、少陽、太陰、太陽四象，錶背亦可見十二地支設計，為完全凸顯精緻工藝，錶圈下特別設置透明環形窗，可一覽側面景致。

▲▼ Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis Excalibur王者系列圓桌騎士十二生肖超級腕錶的錶圈下，設置透明環形窗一覽側面景致。

Blancpain著名的中華年曆複雜功能錶，則於大明火面盤顯示時、分、陽曆與十二時辰、星期、閏月、十二生肖、五行和十天干等中國傳統曆法以及月相，且錶耳下方設有品牌專利調校系統，不需要調校工具便能輕鬆調節功能；此外，每年會依當年的生肖，於自動盤雕刻精巧的生肖圖案，採限量發行。

▲▼ Roger Dubuis 。（圖／公關照）▲▼ Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲Blancpain限量50只的Villeret中華年曆虎年腕錶，2,795,000元。（圖／Blancpain提供）

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關鍵字：

Roger Dubuis, 羅杰杜彼, Blancpain

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