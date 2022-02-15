fb ig video ETtoday search mobile

水喝不夠會傷腦　5種生活習慣讓你越來越笨

>

▲▼內向,害羞,思考。（圖／免費圖庫pexels）

▲幾種生活習慣讓腦退化。（圖／pixabay）

編輯／借借

生活忙忙碌碌，許多人無瑕關心自己的健康，卻忘記打拚過後，自己的身體要自己面對，近年失智、阿茲海默等腦部退化疾病，是對於我們未來生活的一大夢魘，專家表示，其實以下不良的生活習慣，都在不時的傷害大腦，讓思考功能慢慢退化，漸漸變笨。

▲▼霸凌,排擠,憂鬱,悲傷,分手,單身,魯蛇,孤單,孤獨,隔離。（圖／pixabay）

▲未來是自己的，要好好照顧身體，聆聽警訊。（圖／pixabay）

一心多用多工
在上班時同時回電子郵件、打電話甚至傳簡訊，或許這樣的一心多用習慣，讓你變的健忘嗎？如果丟三落四的情況越來越頻繁，建議你戒掉這種習慣，同時多工可能讓腦部產生壓力，釋放壓力賀爾蒙「可體松」，長期下來就會變的健忘，腦跟人體有一定的負荷量，不要總挑戰它們的極限。

▲▼工作,面試,辦公室,職場,應徵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲最近常同時做多件事卻丟三落四，便要小心腦部是否負荷過重。（圖／翻攝自pixabay）

喝水不足
水分佔人體重量的70%，缺乏水分就像身體永遠在乾枯狀態，各器官無法正常運作，家中腦部的負荷量，自然思緒也就開始混亂，更會影響到注意力與短期記憶力，建議每天平均需攝取1500至2000毫升的水分。

▲▼ 水,喝水（圖／取自免費圖庫StockSnap.io）

▲喝水讓循環更好。（圖／pixabay）

長期失眠、睡不好
腦部在睡眠時是黃金修復期，若長期失眠或持續睡不好，大腦會產生β-澱粉樣蛋白，此數值是罹患阿茲海默症的重要指標，也會增加失智症的風險，可不是精神不好而已，若有睡眠障礙，建議正視這項問題，並積極改進自己的睡眠模式。

▲▼熬夜,加班,過勞,上班,工作,失眠,疲勞,健康（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

▲失眠的影響不只精神不振而已。（圖／Pakutaso）

吃得過多
在人類發展的過程中，往往需要動腦筋採集或守獵，來獲得食物用以生存，但現在的世界中人類建立的食物供給系統，可以讓人簡單的獲得食物與養份，這會讓大腦失去使用功能而衰退，而進食過多造成血糖與血壓的失控，則會誘發失智機率，進食時多細嚼慢嚥，增加大腦血液循環。

▲吃飯,下午茶,早午餐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲進食過多恐造成身體負擔。（圖／pixabay）

過度的憂鬱
壓力確實很難排解，而現代社會有太多事需要擔心，但找尋紓壓之道是必要的，因為長期的憂鬱跟壓力，會妨礙腦部產生新的連結，腦會因此萎縮。

關鍵字：

健康, 大腦

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚

曾馨瑩10萬LV運動服上身　曬女兒視角被狂讚

安格斯12星座一周運勢2／14-2／20　雙子荷包拉警報、牡羊脫單近了

安格斯12星座一周運勢2／14-2／20　雙子荷包拉警報、牡羊脫單近了

「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕

「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕

累了想放棄？盤點「5句話」讓你內心變強大，什麼都不怕 直播／COACH超Q「包中包」長這樣！凌晨看秀超有臨場感 最適合投資「賺錢天才」星座TOP3！　雙子靠人脈、水瓶也上榜 楊丞琳「一刀切＋漸層瀏海」新髮型超帥美！網歪樓：短髮款水母頭 2022神級唇彩新品！雅詩蘭黛「小晶管」蜜橙色、Sisley水潤光唇膏#奶茶可可必搶 巧克力真能提升戀愛感？營養師曝「6大好處」，快吃起來！ 「苗栗美食」TOP 10出爐啦！超夯景點天空之城、阿蘭姐水晶餃都上榜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面