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楊丞琳「一刀切＋漸層瀏海」新髮型超帥美！網歪樓：短髮款水母頭

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▲▼楊丞琳秀「一刀切＋漸層瀏海」新髮型。（圖／翻攝FB）

▲楊丞琳新髮型一po出就被眾多網友狂讚。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝楊丞琳IG

擁有精緻五官和自帶時尚氣息的楊丞琳，從服裝穿搭、彩妝到髮型都是不少女生的時尚範本，而多年前曾以獨特「水母頭」掀起一陣跟風潮的她，情人節（14日）當晚分享了新髮型美照，又帥又美的獨特短髮引來大批網友狂讚「剪短髮最好看的女星」、「什麼髮型都能駕馭」，但也有網友笑說想跟風又怕失敗「剪成功就是丞琳，剪失敗就是狗啃」。

▲▼楊丞琳秀「一刀切＋漸層瀏海」新髮型。（圖／翻攝FB）

▲楊丞琳分享自己新髮型是「區塊剪」。

經常在社群平台上跟粉絲分享生活及互動的楊丞琳，14日晚間無預警的po上一系列短髮新造型美照，只見她原本留到齊肩的髮絲，不僅整體長度短了一點，耳前兩側髮絲更是剪了一刀切加上漸層長度瀏海，隨手一撥就有不同感覺。獨特搶眼的新髮型又美又帥氣，立刻引起大批粉絲狂讚「很好看！」「短髮真的好適合你」、「只有你能駕馭」、「短髮代言人」、「剪什麼都好看」。

▲▼楊丞琳秀「一刀切＋漸層瀏海」新髮型 。（圖／翻攝楊丞琳IG）

▲髮絲勾不勾耳後、瀏海放不放都有不一樣的感覺。

而她不僅分享新髮型美照，還認真為粉絲「科普」自己的新髮型是「區塊剪（Block cut）」，「它是近期非常流行的髮型，Block在英文中有『塊狀』之意，運用在髮型設計上就像是將髮絲切成塊狀一般的漸層，總之，就是時髦！」而且這個髮型要勾耳後還是不勾、瀏海要放不放，都可以隨心情決定，系列美照中都有分別呈現。但她也笑說「我個人認為（新髮型）沒有很好整理就是了。」

▲▼楊丞琳秀「一刀切＋漸層瀏海」新髮型 。（圖／翻攝楊丞琳IG）

▲獨特短髮也讓網友歪樓懷念以前她引領的「水母頭」風潮。

除了剪了新髮型，她也同時換上適合冬天的「莓果色」，也因為她的頭髮先前有漂過，所以染上新色後就自然出現挑染的效果，讓整體髮型更顯特別，也讓她很滿意，直呼「不賴吧！」

而在大批讚美聲中，也有網友歪樓笑說「很想嘗試，但這髮型睡一覺起床感覺會變郭富城」、「像是短髮薄款的水母頭」、「懷念妳的水母頭與甜心咒」、「剪成功就是丞琳，剪失敗就是狗啃」、「其他人剪出來可能會中二臉」、「之前你引領水母頭，現在你引領區塊剪」。

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關鍵字：

楊丞琳, 女星, 髮型, 短髮, 造型, 區塊剪, Block cut, 水母頭, 髮色

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