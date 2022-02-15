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說．流行／DIOR迷必知4件事！迪奧先生辦秀先算命、沒見過經典老花

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記者王蓁蓁 / 專題報導　圖 / 翻攝IG@dior

說到女孩們此生最想擁有的夢幻逸品，就不得不提CHANEL（香奈兒）與DIOR兩大精品品牌，而近日也傳出這兩個品牌的代表人物，Coco Chanel（香奈兒女士）與Christian Dior（迪奧先生）的傳奇人生，即將被Apple TV+拍成全新影集《The New Look》，二戰後的10年內，迪奧先生可以說是完全主導了時尚圈，而人們也將迪奧先生帶來的全新Dior式風格稱為「New Look」，《ET FASHION》帶你一窺關於DIOR你不能不知道的4件事，了解迪奧先生對於算命的迷戀，還有人人皆知的Oblique老花圖案，非但不是出自他之手，甚至見都沒見過。

＃迪奧先生的時尚之路

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

熱愛時裝與藝術的迪奧先生，並非從一開始就是走上設計師這條路，早年為了符合家人的期待，進入了巴黎政治學院就讀，但在環繞著藝術與時尚氛圍的城市下，更加勾起了迪奧先生渴望走向設計的靈魂，邁入30歲的他決定轉換跑道，很快的迪奧先生便以精湛的時裝畫，在藝術界展露頭角，並與當代知名藝術家畢卡索、達利等畫家成為好友，因緣際會下他也以畫家身份接觸到帽飾設計，在41歲之時，成立了如今時尚界最具代表性的品牌之一，Christian Dior。


＃迷戀於塔羅牌與命運的迪奧先生

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

有浪漫鬼才之稱的迪奧先生，是時尚圈出了名迷戀於算命的設計師，他曾在自傳中提過，自己在猶豫是否該創立品牌時，偶遇街頭算命師，並告訴他「DIOR」這個品牌將會獲得空前絕後的成功，只到後來，每當迪奧先生有任何有關品牌的重大決策或是大秀開始前，都會先占星詢問，據說品牌還聘請了一位御用塔羅牌師。此外，就像是香奈兒女士認為「5」是自己的幸運數字，迪奧先生也堅信，彷彿女性曼妙身軀線條的「8」是專屬於他的幸運符碼，直至今日DIOR的服飾、包款、珠寶......等等，都能看見太陽、星星、月亮等代表著著命運的星象元素，進而顯示迪奧先生對於塔羅牌以及命運的癡迷為品牌所帶來的影響。

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

另外，迪奧先生最鍾愛的「鈴蘭」，也是法國人視為象徵好運的花朵，據說DIOR設計師的工作室常年擺著鈴蘭，Dior先生甚至還會將鈴蘭縫在摺邊裡，至今花朵仍是DIOR設計中最重要的元素之一，迪奧先生曾這麼說：「僅次於女人，花朵是上帝賜給世界最美好的禮物。」而唯一一支由迪奧先生本人設計的香水「Miss Dior」，除了梔子花、白松香、佛手柑、玫瑰、鳶尾花，當然也少不了他最喜愛的鈴蘭，是他獻給自己的妹妹Catherine Dior的禮物，以紀念兩人兒時在Granville別墅花園的美好回憶。

＃走過半個世紀迎來首位女設計師

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

迪奧先生於1946年創立品牌，並在隔年以立體剪裁且凸顯女性撫媚腰線的馬甲Bar外套，搭配深色的百褶長裙，大膽在法國剛結束二戰的簡樸穿著中，打造出橫跨世紀的經典之作，而人們也將迪奧先生帶來的全新風格稱為「New Look」，就此奠定了DIOR優雅、且充滿女人味的設計風格。

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

不過，向來以展現女性特點與精神的DIOR，在歷經了迪奧先生、Yves Sanit Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferre、John Galliano、Raf Simons......等明星「男」設計師之手，才在2016年迎來首位女性設計師Maria Grazia Chiuri，並在她接掌品牌後的第一場時裝大秀上，以「We Should All Be Feminists」（我們都應該是女性主義者）字樣T恤，宣告DIOR女裝全新世代的來臨。

＃經典Oblique老花並非出自迪奧先生之手

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

近幾年大熱的DIOR Saddle Bag馬鞍包，以優雅的流線輪廓，加上手柄兩側的復古金色調「CD」金屬標誌、與座落在包款中央的大「D」字母磁扣，最後再搭配上女孩們都難以招架的DIOR Oblique老花圖樣，直接讓此包款成為人人嚮往的IT Bag。而這款經典印花並非由迪奧先生設計，而是在他過世10年後，由當時執掌品牌的設計師Marc Bohan於1967年打造，並將其命名為「Diorissimo」，接著才由John Galliano在2000年春夏大秀，帶來一系列全新Diorissimo印花單品爆火，其中結合Saddle Bag馬鞍包更是讓John Galliano直接帶DIOR進入時尚迷們公認的黃金年代中。

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

時間輾轉至今日，現任創意總監Maria Grazia Chiuri在2018年秋冬系列，重新將Diorissimo打造成你我熟知的DIOR Oblique緹花圖樣，同一時間Saddle Bag馬鞍包也在鎂光燈下，以全新細節宣告回歸，並逐漸演化出各種款式，例如錢包、手拿包、手機殼、腰包甚至是服飾中的腰封，而男裝創意總監Kim Jones也把Saddle Bag馬鞍包帶入男裝系列，展現出Saddle Bag馬鞍包今時今日不容忽視的時尚定位。

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關鍵字：

DIOR, 說流行, 迪奧先生

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