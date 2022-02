說．流行／DIOR迷必知4件事！迪奧先生辦秀先算命、沒見過經典老花

記者王蓁蓁 / 專題報導 圖 / 翻攝IG@dior

說到女孩們此生最想擁有的夢幻逸品,就不得不提CHANEL(香奈兒)與DIOR兩大精品品牌,而近日也傳出這兩個品牌的代表人物,Coco Chanel(香奈兒女士)與Christian Dior(迪奧先生)的傳奇人生,即將被Apple TV+拍成全新影集《The New Look》,二戰後的10年內,迪奧先生可以說是完全主導了時尚圈,而人們也將迪奧先生帶來的全新Dior式風格稱為「New Look」,《ET FASHION》帶你一窺關於DIOR你不能不知道的4件事,了解迪奧先生對於算命的迷戀,還有人人皆知的Oblique老花圖案,非但不是出自他之手,甚至見都沒見過。

#迪奧先生的時尚之路

熱愛時裝與藝術的迪奧先生,並非從一開始就是走上設計師這條路,早年為了符合家人的期待,進入了巴黎政治學院就讀,但在環繞著藝術與時尚氛圍的城市下,更加勾起了迪奧先生渴望走向設計的靈魂,邁入30歲的他決定轉換跑道,很快的迪奧先生便以精湛的時裝畫,在藝術界展露頭角,並與當代知名藝術家畢卡索、達利等畫家成為好友,因緣際會下他也以畫家身份接觸到帽飾設計,在41歲之時,成立了如今時尚界最具代表性的品牌之一,Christian Dior。



#迷戀於塔羅牌與命運的迪奧先生

有浪漫鬼才之稱的迪奧先生,是時尚圈出了名迷戀於算命的設計師,他曾在自傳中提過,自己在猶豫是否該創立品牌時,偶遇街頭算命師,並告訴他「DIOR」這個品牌將會獲得空前絕後的成功,只到後來,每當迪奧先生有任何有關品牌的重大決策或是大秀開始前,都會先占星詢問,據說品牌還聘請了一位御用塔羅牌師。此外,就像是香奈兒女士認為「5」是自己的幸運數字,迪奧先生也堅信,彷彿女性曼妙身軀線條的「8」是專屬於他的幸運符碼,直至今日DIOR的服飾、包款、珠寶......等等,都能看見太陽、星星、月亮等代表著著命運的星象元素,進而顯示迪奧先生對於塔羅牌以及命運的癡迷為品牌所帶來的影響。

另外,迪奧先生最鍾愛的「鈴蘭」,也是法國人視為象徵好運的花朵,據說DIOR設計師的工作室常年擺著鈴蘭,Dior先生甚至還會將鈴蘭縫在摺邊裡,至今花朵仍是DIOR設計中最重要的元素之一,迪奧先生曾這麼說:「僅次於女人,花朵是上帝賜給世界最美好的禮物。」而唯一一支由迪奧先生本人設計的香水「Miss Dior」,除了梔子花、白松香、佛手柑、玫瑰、鳶尾花,當然也少不了他最喜愛的鈴蘭,是他獻給自己的妹妹Catherine Dior的禮物,以紀念兩人兒時在Granville別墅花園的美好回憶。

#走過半個世紀迎來首位女設計師

迪奧先生於1946年創立品牌,並在隔年以立體剪裁且凸顯女性撫媚腰線的馬甲Bar外套,搭配深色的百褶長裙,大膽在法國剛結束二戰的簡樸穿著中,打造出橫跨世紀的經典之作,而人們也將迪奧先生帶來的全新風格稱為「New Look」,就此奠定了DIOR優雅、且充滿女人味的設計風格。

不過,向來以展現女性特點與精神的DIOR,在歷經了迪奧先生、Yves Sanit Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferre、John Galliano、Raf Simons......等明星「男」設計師之手,才在2016年迎來首位女性設計師Maria Grazia Chiuri,並在她接掌品牌後的第一場時裝大秀上,以「We Should All Be Feminists」(我們都應該是女性主義者)字樣T恤,宣告DIOR女裝全新世代的來臨。

#經典Oblique老花並非出自迪奧先生之手

近幾年大熱的DIOR Saddle Bag馬鞍包,以優雅的流線輪廓,加上手柄兩側的復古金色調「CD」金屬標誌、與座落在包款中央的大「D」字母磁扣,最後再搭配上女孩們都難以招架的DIOR Oblique老花圖樣,直接讓此包款成為人人嚮往的IT Bag。而這款經典印花並非由迪奧先生設計,而是在他過世10年後,由當時執掌品牌的設計師Marc Bohan於1967年打造,並將其命名為「Diorissimo」,接著才由John Galliano在2000年春夏大秀,帶來一系列全新Diorissimo印花單品爆火,其中結合Saddle Bag馬鞍包更是讓John Galliano直接帶DIOR進入時尚迷們公認的黃金年代中。

時間輾轉至今日,現任創意總監Maria Grazia Chiuri在2018年秋冬系列,重新將Diorissimo打造成你我熟知的DIOR Oblique緹花圖樣,同一時間Saddle Bag馬鞍包也在鎂光燈下,以全新細節宣告回歸,並逐漸演化出各種款式,例如錢包、手拿包、手機殼、腰包甚至是服飾中的腰封,而男裝創意總監Kim Jones也把Saddle Bag馬鞍包帶入男裝系列,展現出Saddle Bag馬鞍包今時今日不容忽視的時尚定位。

