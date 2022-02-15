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網曝冬季香水「持香3秘訣」，最佳時機竟然是「洗澡後」

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▲▼冬季香水留香秘訣。（圖／品牌提供）

▲想要增加香水留香度有技巧。（圖／品牌提供、Pexels）

記者曾怡嘉 / 台北報導

濕冷天氣讓人好憂鬱，噴點香水來創造好心情吧！但是冬季噴香水總是難留香，《ET FASHION》盤點3大祕訣，讓你香水持久一整天。

#噴香水前，先用乳液打底

冬季噴香水之所以難留香，其實和肌膚的保濕度大有關係，建議噴香水之前可用乳液打底，提升肌膚潤澤度，這樣就能增進香水持久度。當然也能選擇和香水同款香味乳液打底，香氛乳液加上香水的疊擦法，香氣更持久耐聞。

#噴在外套上、頭髮上

冬季因為衣服都採多層穿搭，這時把香水噴在手腕上，效果遠不如將香水噴在外套，甚至是秀髮上來得強，不想要香味那麼快消散，除了挑選手腕、耳後等脈搏處，外套、圍巾，甚至是秀髮上都可輕輕帶過。

#洗澡後是噴香水好時機，

噴香水的最佳時機竟是洗澡後？曾有研究指出，洗澡過後身上的汗味和異味都清除，這時噴上香水最不怕混味來搗亂，再來因為洗澡後肌膚上的毛細孔會打開，趁香氛品牌這時噴香水，即可延長香水在身上的時間。

除了以上留香秘訣，不少香水主打長效鎖香工藝、獨家萃取技術讓香氣更為持久。

▲▼冬季香水留香秘訣。（圖／品牌提供）

▲ESTEE LAUDER  雋永工藝探索香氛系列 白毫日光，40ml，3,500元 / 100ml，$7,000元。

雅詩蘭黛全新雋永工藝探索香氛系列，由全球知名調香大師打造出8款頂級香調，從清新茶香、花香、果香到木質調一應俱全，調香師更透過科學研究連結香氣與情緒的連動，讓香氛成為啟動情緒探索的開關，長效鎖香工藝，迷人香氣可環繞延續12小時。

▲▼玫瑰香水盤點。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD  私人調香系列 玫瑰秘境，3款，50ml，各8,500元。

TOM FORD推出三款顛覆常規頂級玫瑰新香，分別為阿瑪菲玫瑰、東方玫瑰和俄羅斯玫瑰，採用獨家玫瑰疊加萃取技術，盡可能保持花朵完整度下，萃取產生出最高濃度的玫瑰精華，保持香氣穩定馥郁。

關鍵字：

香水, 持香, 秘訣, 新品

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