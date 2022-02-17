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店員超愛喝！星巴克、路易莎必喝清單TOP 8　「加一份濃縮」才對味

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實習記者施至真／綜合報導

現代人總是習慣以咖啡、茶飲開啟美好的一天，而連鎖咖啡店品牌項多，星巴克和路易莎則是許多人的最愛，有提供咖啡茶飲，還有多種輕食甜點，除了經典必喝的人氣飲品，今天要來公開8款星巴克與路易莎店員都推薦的必喝清單﻿﻿，下次進店後，可選擇與日常不同的飲品喝喝看。

▲連鎖咖啡。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲早上人人一杯咖啡。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

＃濃縮不可少

1.摩卡＋焦糖醬＋一份濃縮

由濃縮咖啡、摩卡醬加入新鮮蒸奶調製的摩卡，是初嚐咖啡的朋友最好入門的一款，加入焦糖醬可為摩卡增添層次風味，喜歡咖啡味重一點的話，再加入一份濃縮更對味。

2.咖啡星冰樂，咖啡液換濃縮

說到星巴克必點，絕對不能忘記星冰樂，為了能讓咖啡愛好者在夏天也能盡情享受冰涼咖啡的美味，而發明出口感綿密，富有咖啡香氣的冰沙，喜歡咖啡味重一點的人，則可將星冰樂中的咖啡液換成濃縮，尾韻更滑順有層次，咖啡愛好者必點！

 
 
 
 
 
 
 

＃濃郁燕麥奶，幸福加倍

3.茶那提系列換燕麥奶

雖然燕麥奶的營養成分無法取代牛奶，但使用穀類製成的燕麥奶，口感絲滑又富含獨特清香，因此建立不少擁護者，而星巴克店員也表示，燕麥奶最適合加在茶那提系列中，想要嘗試燕麥奶的朋友，「醇濃抹茶那堤」絕對是絕佳入門款。

▲連鎖咖啡。（圖／翻攝自IG@starbuckstw）

▲換燕麥奶已成咖啡店的熱門選項。（圖／翻攝自IG@starbuckstw，下同）

＃永遠在缺貨的福吉茶不可少

4.福吉茶那提換燕麥奶，加一份濃縮

福吉茶那提自上市以來，一直是星巴克的人氣商品，將牛奶改換燕麥奶，口感更是濃郁圓潤，不過也有不少顧客認為，使用焙茶粉泡製而成的福吉茶似乎有點甜，因此店員私心推薦，除了加入燕麥奶之外，還要再加入一份濃縮，不但能平衡福吉茶的甜度，更能喝到陣陣咖啡香。

▲連鎖咖啡。（圖／實習記者施至真攝）

▲福吉茶那堤+燕麥奶+濃縮是店員私藏清單。（圖／實習記者施至真攝）

＃解膩就是要喝茶

5.冰阿里山烏龍茶＋蜜柚醬

星巴克的阿里山烏龍茶選用高海拔區種植的茶葉，經過精心焙製，能品嚐出特有的「山頭氣」滋味，加上特製蜜柚醬，層次感再加倍，另外烏龍茶冷卻需要時間，建議不趕時間且喜歡品茶的朋友品嚐看看。

路易莎最多人點的飲品則是小農系列與莊園系列，而咖啡拿鐵則一直是經典不敗的第一名，除了咖啡系列外，路易莎的茶系列也是隱藏的好選擇。

6.水果茶

榮登路易莎人氣排行榜的水果茶，以紅茶為基底，加入柳橙、百香果、金桔等酸甜水果，清爽解膩最消暑，就算做成熱飲也不會奇怪。

▲連鎖咖啡。（圖／翻攝自IG@starbuckstw）

▲路易莎店員推薦水果茶，冷熱皆適宜。（圖／翻攝自路易莎官網）

＃奶茶永遠不會雷

7.四季翠玉青茶＋鮮奶，不加糖改加蜂蜜

四季翠玉青茶是最解膩的好滋味，加入香濃小農鮮奶，再搭配不甜不膩的蜂蜜增加風味，入口能感受清新淡雅的茶香伴隨香醇奶香，絕對是奶茶控的首選推薦。

8.紅蜜鮮奶茶

主打孕婦也能喝的紅蜜鮮奶茶，選用不含咖啡因的南非國寶茶，帶有清新青草香氣，加入鮮奶調製成濃郁順滑的療癒風味，非常深受饕客喜愛。

▲連鎖咖啡。（圖／翻攝自FB@路易莎咖啡大墩向心門市）

▲紅蜜鮮奶茶不只店員私推，也是網友愛喝清單。（圖／翻攝自FB@路易莎咖啡大墩向心門市）

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關鍵字：

連鎖咖啡, 星巴克, 路易莎, 咖啡,

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