《魷魚遊戲》帥警擺酷臉秀智能錶　發宏願「助偏鄉童圓星夢」

▲魏嘏雋擔任TAG Heuer南韓區品牌大使。（圖／TAG Heuer提供）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯劇《魷魚遊戲》全球爆紅，帶旺劇中演員聲勢，劇中飾演警察入險境調查的男星魏嘏雋，被瑞士名錶TAG Heuer（泰格豪雅）相中，出任南韓品牌大使，由他演繹Connected Calibre E4智能腕錶，他換穿黑裝與休閒的丹寧裝搭配新錶，一臉酷入鏡耍帥。

▲魏嘏雋佩戴TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶45毫米皮帶款。

TAG Heuer新一代Connected Calibre E4智能腕錶共有42毫米與45毫米兩種尺寸，健身應用程式再提升，讓熱愛運動的佩戴者有絕佳使用體驗，45毫米智能錶配備陶瓷錶圈、42毫米款則以纖薄取勝，新任大使魏嘏雋戴上主打款，表示對於追尋演員夢想無所畏懼，也透露未來的目標是成立經紀公司，培養資源較少的偏鄉地區孩子一圓明星夢。

▲TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶45毫米款，未定價。

在《魷魚遊戲》中演出脫北者的鄭浩妍（鄭好娟），則在戲爆紅之際火速拿下LV（Louis Vuitton，路易威登）品牌大使頭銜，並出任運動品牌adidas Originals品牌之友，也與Calvin Klein密切合作，國際伸展台名模出身的她，駕馭各式精品氣勢十足，成為時尚圈寵兒。

▲名模出身的鄭浩妍擔任LV品牌大使。（圖／LV提供）

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