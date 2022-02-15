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台中豐邑逢甲商旅8100元→2580元　還送雙玩樂體驗券很超值！

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文／C編

台中是一個很適合全家大小一起去放鬆度假的好地方，「Her森森」就推出「台中豐邑逢甲商旅1泊1食雙人平日」旅券，原價8100元、特價2580元，相當於一個人只要1290元，就可以住到高質感的房間，還送雙玩樂體驗券，絕對很超值。

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▲台中,豐邑,逢甲,旅行,住宿,商旅。（圖／Her）

▲台中豐邑逢甲商旅1泊1食雙人平日，原價8100元、特價2580元。點我購買

台中豐邑逢甲商旅位於台中市中心精華地段，漫步3分鐘即達台中知名的逢甲商圈，想逛街、還是吃喝都距離商圈超級近，加上鬧中取靜的地理位置，結合北歐簡約原木空間設計，讓人可以自在悠閒旅遊的樂活體驗。

不只是地段好，房間也是相當舒適，經過設計師匠心打造北歐風格6種精緻客房，搭配自然原木素材，充分展現精緻典雅的不凡品味，比家裡還要更為溫暖舒適，在這裡可以洗滌一切的紛憂，營造旅人愜意恬靜的休憩空間。

每間房型不只是裝潢讓人放鬆舒壓，連大小都比一般很多房間要大，不會擺放一張床就滿了，基本都有8坪起跳，所以很適合行李多，或是需要大空間的人入住，同時還提供旅遊諮詢、洗衣設備、餐飲諮詢或是租車接送等服務，非常貼心。

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▲台中,豐邑,逢甲,旅行,住宿,商旅。（圖／Her）

▲台中豐邑逢甲商旅1泊1食雙人平日，原價8100元、特價2580元。點我購買

「Her森森」推出「台中豐邑逢甲商旅1泊1食雙人平日」旅券，原價8100元、特價2580元，相當於一個人只要1290元，就可以住到高質感的房間，絕對是平日去台中玩最佳的選擇，3分鐘就到夜市，離市區非常近，幾點想吃喝玩樂都隨你，絕對可以享受最棒的假期。

關鍵字：

台中, 豐邑, 逢甲, 旅行, 住宿, 商旅

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