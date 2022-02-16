朴信惠「隨性內彎」新髮型超減齡！網歪樓：很顯媽味

實習記者施至真／綜合報導

韓劇女神朴信惠日前幸福完婚，擁有精緻五官、童顏的她，就算即將成為新手媽媽，依舊魅力十足，近日朴信惠在IG曬出新髮型美照，瀏海半遮面的溫柔短髮引來大批網友狂讚「短髮仙氣十足，好輕盈」、「簡直是20歲少女」，不過也有網友認為短髮很顯媽味，還是喜歡浪漫長髮。

朴信惠經常在社群平台分享生活，私服穿搭更是許多女孩的穿搭範本，不過除了私服穿搭，氣質多變的髮型對粉絲來說似乎更吸睛，近日朴信惠無預警發出一張短髮新造型，並在貼文寫下「剪吧，我是不是剪太短了」，切齊下巴的俏麗短髮、加入層次與仙氣內彎，隨性的空氣感瀏海微微遮住側臉，露出微捲髮梢，不但不凌亂，還自帶俏皮、幼態的初戀感，讓網友大呼「簡直是20歲少女」。

▲朴信惠對玻璃自拍，短髮新造型讓她看起來充滿活力。（圖／IG@ssinz7，下同）

隨後朴信惠又上傳一張利用玻璃反射的自拍美照，照片中乾淨俐落的內彎微捲短髮，少了幾分隨性，反而為她增添不少成熟歐膩感，搭配俏皮表情與甜美笑容，可以看出孕中的朴信惠依舊活力滿滿，兩張美照一出，狂吸近160萬名網友按讚，紛紛留言：「短髮果然是減齡系髮型第一名」、「仙氣十足，好輕盈」、「風格馬上不一樣，但還是很美」，不過也有網友表示「短髮很顯媽味，不喜歡」。

事實上，朴信惠早就不是第一次嘗試短髮造型，先前她也曾經留過波浪短捲髮和耳下鮑伯短髮等造型，蓬鬆有層次的圓潤短髮，不論搭配空氣瀏海還是旁分造型都適合，除了好整理外，更能給人一種活潑、年輕又精緻的好印象呢。

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