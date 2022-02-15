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上架3天熱銷完售萬瓶！　全台搶蛋也搶BIO UP新品「日本黃金麴新生奇蹟精萃」

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▲▼ 東森自然美新品 。（圖／）

▲BIO UP科美研新品「日本黃金麴新生奇蹟精萃」上架3天熱銷完售萬瓶。

圖、文／東森自然美提供

全台鬧蛋荒，婆婆媽媽圈瘋搶雞蛋！而最近在美妝保養圈更是有一股搶貨風潮，難入手程度可說是比雞蛋還難搶，上架開賣三天熱銷萬瓶！這款引發討論熱度的新品就是BIO UP科美研【日本黃金麴新生奇蹟精萃】，不僅網紅、部落客在社群平台開心分享體驗感受，還讓許多女藝人IG限動分享開箱，甚至成為國際級巨星凍齡女神劉嘉玲必備的護膚新寵。

2022美妝圈春季話題新品BIO UP「日本黃金麴新生奇蹟精萃」
瘋搶程度不輸搶雞蛋 一上架立即完售

【日本黃金麴新生奇蹟精萃】瘋搶程度不輸搶買雞蛋，2/10東森購物網首度全球開賣，短短開賣3天已熱銷完售萬瓶，創下2022開春新品美妝紀錄，與品牌冠軍狂銷的【日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露】並駕齊驅、榮登冠軍寶座。這款新品到底有什麼神奇魔力，造成這股搶購狂潮？【日本黃金麴新生奇蹟精萃】運用超級植萃南非鳳凰草注入肌膚能量、高活益膚菌萃取打造微生態平衡，搭配雞尾酒專利配方，打造肌源黃金三角呵護。同時搭載滲透活水科技，即刻潤澤、疾速修護、彈嫩緊實。塗抹時散發清新迷人的植萃香氣，展開寵膚抗老新紀元！2022新品一曝光就討論度爆，成了最炙手可熱、人人都想擁有的女神級保養品！

▲▼ 東森自然美新品 。（圖／）

▲BIO UP科美研新品「日本黃金麴新生奇蹟精萃」。

抗老超級植物鳳凰草 為肌膚注入鳳凰能量、綻放光采彈力

【日本黃金麴新生奇蹟精萃】將風靡日本也延燒到台灣的酒粕保養發會到淋漓盡致，運用BIO UP強項創新科研打造出業界最強雞尾酒配方為基底，再加上強大的抗老超級植物鳳凰草，有“不死之草”之稱，經過長年缺水乾枯，幾乎如枯死一般，卻只需要一滴水，又能重新復甦，恢復植物原型，就如同被施了魔法般在短短幾小時便成了茂盛飽滿的鳳凰草，展現出強韌的抵抗力與生命力！BIO UP運用其極佳的修護力，保持肌膚原有機能，調節油水平衡，鎖水保濕，改善敏感膚況，綻放煥顏光采彈力！透過益膚微生態平衡科技，一掃因環境或不良習慣產生的乾燥缺水、黯淡無光甚至失去彈性，撫紋、緊緻、澎彈、柔嫩與修護一氣呵成，為肌膚注入鳳凰能量，全方位精緻透亮。

▲▼ 東森自然美青春露 。（圖／）

▲BIO UP科美研【日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露】。

品牌冠軍始祖【日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露】持續熱銷
2/17(四)東森購物47台初春優惠、再度開搶

BIO UP【日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露】短短半年依舊穩坐品牌銷售冠軍，這瓶日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露含核心成分雞尾酒專利配方，高效滲透技術能讓保養功效直達肌底，加上珍稀成分日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純（α-GG），能有效保濕潤澤肌膚，並活化肌膚年輕，輕輕一拍，青春澎起來，潤澤看得見，嫩白超有感！2/17(四)22：40東森購物47台推出初春超強優惠，春季保養大作戰，立即入手最划算！

關鍵字：

東森自然美, 新品, BIO UP, 日本黃金麴新生奇蹟精

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