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舒淇撞衫小19歲虞書欣沒輸！「高馬尾＋凍齡臉蛋」網膜拜：女神

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記者鮑璿安／台北報導

45歲台灣女星舒淇是不敗的時尚寵兒，近期她受邀出鏡3月《ELLE》大陸版雜誌封面，為迎合春季氛圍，嘗試了許多大膽繽紛的造型，其中以裸粉色蓬裙搭配高馬尾亮相，宛如少女的裝扮吸引網友矚目。有眼尖粉絲就發現，舒淇竟撞衫了大陸女星虞書欣，兩人相差19歲演繹同一身造型，「舒淇竟然沒輸」、「根本都是少女啊」。

舒淇出鏡雜誌3月封面，以春季為靈感選擇了Alexander McQueen 2022早春系列粉色裙裝，除了鮮艷的色系是一大挑戰外，裙子浮誇巨大的廓形加持，很容易將原本的曲線埋沒，但舒淇駕馭起來絲毫不費力，以趴坐姿勢呈現一雙長腿，將若隱若現的深V剪裁與高開衩細節詮釋得恰到好處，配上華麗的高馬尾與粉嫩腮紅，少女風裝扮令人耳目一新。

▲虞書欣撞衫舒淇 。（圖／翻攝自虞書欣工作室微博）

▲虞書欣撞衫舒淇 。（圖／翻攝自虞書欣工作室微博）

▲大陸女星虞書欣也在日前雜誌拍攝中穿著過同款裙裝 。（圖／翻攝自虞書欣工作室微博）

恰巧大陸女星虞書欣也在日前雜誌拍攝中穿著過同款裙裝，默契選擇了高馬尾髮型，且刻意拎著蓬裙來彰顯少女感，比起舒淇自帶的氣場，更多了甜美氣息。然而兩人撞衫，網友也認為相當可看，就算擁有19歲的年齡差距，但是舒淇一點也不顯老，「舒淇太少女了」、「果然是封面女王」、「舒淇撞衫就沒有輸過」。

關鍵字：

虞書欣, 舒淇, 撞衫, Alexander McQueen

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