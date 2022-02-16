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「三分鐘熱度」星座Top 3 ！第一名堅持放棄，新鮮感很快就消失

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「三分鐘熱度」星座Top 3 公開。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

要想堅持到底實在不容易，有些人天生就是三分鐘熱度，只要剛開始就已經想放棄了，覺得躺平過完一生也蠻好的，若是從星座角度來觀察，以下3星座絕對是「三分鐘熱度」，誰也超越不了！

Top 3 水瓶座

水瓶座是一個經常想很多的星座，所以剛開始做一件事情，就會想到後續很多問題點，有點自己嚇自己，無法堅定朝著目標前進。而且水瓶的熱度消耗非常快，本來還蠻有興趣，一轉眼也可以膩了，只能說思維轉變太快，沒人能夠抓得住。

Top 2 牡羊座

提到三分鐘熱度，牡羊一定榜上有名，因為他們個性本來就比較強，所以接觸新的領域時，不太喜歡示弱，會一股腦認為自己可以完成，不過做著做著才發現原來也不是這麼容易，因此打了退堂鼓。簡單來說牡羊其實不是不會，而是喜歡走捷徑，凡是太麻煩的事情，牡羊寧願不要開始。

Top 1 雙子座

雙子座其實是走到哪算到哪的星座，對於他們而言，沒有什麼提前規劃這種事，反正先試試看再說，然而雙子愛好新鮮感，會一下子投入又瞬間抽離，他們不認為這是壞習慣，而是跟上潮流的一種方式，只能說「堅持放棄」這條路才是雙子的長處。

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙子座, 牡羊座, 水瓶座

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