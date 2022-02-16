《鬼滅》遊郭篇10金句超燃熱血！網點名本季「妹子超多」是必看原因

實習記者施至真／綜合報導

各位鬼滅迷久等了！《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」終於迎來大結局，想要一次追完11集的朋友可以開始動作了，除了上演一場華麗的戰鬥場面外，還有令人感動的手足故事以及鬼王無慘的身世，今天就來為大家盤點5項遊郭篇必看原因。

------------------以下有雷，請斟酌閱讀------------------



▲《鬼滅之刃遊郭篇》海報。（圖／翻攝自推特@鬼滅之刃公式，下同）

1.音柱登場後的華麗金句

＃"請您保重身體"，兄長留給父親大人的話，只有這一句

＃別認輸，燃燒吧 燃燒吧...燃燒吧...燃燒心靈吧！



＃我已經華麗清楚地定好性命的優先順序，首先是妳們三個，接著是正直的人們，最後是我

＃即使不是被選上的人，即使力量不足，人也有絕對不能退縮的時候

＃因為會為別人生氣的人，常常不顧自己的安危，這樣子感覺總有一天，會失去重要的東西，所以我很害怕

＃真令人不爽，不僅長得帥，有三位老婆，甚至還會耍帥，真是特別呢…你一定天生就是個特別的傢伙吧！

＃我看起來像是有才能的人嗎？如果連我這種程度都算厲害，那你的人生還真是幸福啊。

＃都已經努力過也知道不行了，有什麼辦法，因為我們是人類，無論是誰，都不可能事事如意，重要的是現在才對，向前邁進，一起努力吧！一起奮戰吧！

＃和好吧 你們兩個是這世上獨一無二的兄妹，你們的所作所為任何人都無法原諒，只會被過去殺掉的許多人埋怨、憎恨並唾罵，沒有人會站在你們這邊，所以至少你們兩個，不可以互相責罵對方

＃我們兩個在一起就無敵了，不管寒冷還是餓肚子都小事一樁，說好囉 我會永遠陪著妳，絕對不離開

2.手足情誼

不論是身為鬼殺隊的炭治郎、禰豆子兄妹，還是上弦鬼墮姬、妓夫太郎，都能看到他們的手足情深與羈絆，即便面對生死關頭仍不離不棄。作為鬼殺隊成員的首要義務是消滅鬼，而炭治郎卻時時刻刻將變成鬼的妹妹彌豆子背在身上，並保護彌豆子不受任何傷害和威脅；而以花魁身分隱身在遊郭吉原的上弦鬼墮姬，則是將哥哥藏在自己的身體裡，雖然兩人在頭被砍下後大肆爭吵、彼此數落，卻在炭治郎出面勸架後，放下一切和好，並回顧曾經身為人的兒時點滴。

3.鬼王無慘身世揭曉

個性殘忍冷酷的鬼舞辻無慘，是從平安時代一路存活千年的最初的鬼，擁有血紅色眼珠、精緻五官、慘白皮膚的他，自稱為「無限接近於完美的生物」，想必各位對於鬼王的身世都感到相當好奇。在遊郭篇的最後一集中，被鬼殺隊成員稱為主公大人的産屋敷耀哉，認為自己的天命將近，希望能在死前終結人與鬼長達千年的糾葛，並悠悠吐露一句「打敗你這個我們家族唯一恥辱」，看來這位橫行千年的鬼王，似乎與產屋敷家族脫不了關係。

▲鬼王無慘化身小男孩形象。（圖／翻攝自IG@demonslayer.club）



4. 電影級場面

《鬼滅之刃遊郭篇》作為熱血動漫必然少不了打鬥場景，為了讓觀眾體驗臨場感十足的畫面，除了戰鬥時精彩的特效以外，所有場景、配色、音效也都十分考究，並巧妙運用分鏡，使所有角色在打鬥時，動作精準俐落、沒有任何多於動作，第10話炸裂的戰鬥畫面更再度被封神，讓網友狂讚：「名場面最多的一集」、「這集全程高能」、「戰鬥畫面的運鏡看得熱血沸騰」

▲炭治郎打鬥畫面。（圖／翻攝自推特／鬼滅之刃公式）

5. 妹子超多

遊郭篇除了精彩打鬥場景之外，妹子超多也是必看原因，平時溫婉可愛的禰豆子展現超強鬼化實力，不僅身形變大，實力更是堪比上弦，而上弦鬼墮姬能夠當上遊郭吉原的花魁之首，論起樣貌也是不折不扣的狠角色。

▲墮姬很依賴哥哥歧夫太郎。（圖／翻攝自推特／鬼滅之刃公式）

另外，忍者家族出生的音柱也有三位漂亮的忍者老婆，分別為須磨、牧緒、雛鶴，三人有著不同的個性，音柱也十分疼愛自己身為忍者時所邂逅的三位妻子；最後就是化身花魁當臥底的炭子、善子、豬子啦，三位鬼殺隊成員的搞笑形象，也成為讓人最念念不忘的一幕。

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