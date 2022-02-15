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寶格麗經典戒閃耀鑽石波紋　個性款更華麗

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▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴寶格麗B.zero1 New Wave系列玫瑰金三環戒指137,600元，玫瑰金項鍊158,500元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）以羅馬競技場為靈感，於1999年推出B.zero1珠寶迎接千禧年，系列名稱的「B」代表寶格麗，「zero」象徵千禧年，而數字「1」則是嶄新開始，獨特的螺旋紋設計風靡超過20年，今年再推新版本B.zero1 New Wave，於項鍊鍊墜、戒指中央螺旋兩側鑲以美鑽，形成兩道璀璨的波紋。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲模特兒戴寶格麗B.zero1 New Wave系列白K金三環戒指，148,800元。

B.zero1系列問世逾20年，已推出豐富款式供選擇，今年新增B.zero1 New Wave戒指與鍊墜，為個性之作增添兩道鑽石曲線，更為華麗，各有黃K金、玫瑰金或白K金款式；此外，寶格麗也擅長將品牌名融入作品中，同系列B.zero1 Logo系列戒指與手環即是最佳代表，中央環繞的鏤空字樣正是「BVLGARI」。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗B.zero1 New Wave系列黃K金三環戒指（左）137,600元，白K金項鍊167,500元。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）
▲寶格麗B.zero1 Logo系列玫瑰金手環（左）143,600元，B.zero1 Logo系列黃K金戒指53,800元。

國際珠寶品牌各有高辨識度的招牌作，寶格麗有B.zero1系列吸睛，法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）則以集合羅緞直線刻紋、鑽石圈、雙圈同心圓和巴黎飾紋四大飾紋的Quatre系列吸引時尚男女，從18K玫瑰金、白金鑲鑽、18K金和棕色PVD的經典設計，延伸出加入白、藍或紅色陶瓷等新色，增添活潑時髦氣息。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲模特兒戴著Boucheron Quatre Classique系列戒指鑲鑽款（左）224,000元，未鑲鑽款127,500元。（圖／Boucheron提供）

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, Boucheron, 寶詩龍

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