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王淨素顏也很上鏡　靠「雙膜法」敷出發光肌

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記者李薇／台北報導　圖／_ginglebellaaa IG

演員王淨因演出電影《返校》爆紅，傑出的演技後續又接下不少作品，像是《瀑布》、《複身犯》、《月老》等等，每一部都讓人印象深刻，私底下的她更是擁有超好的肌膚狀態，快來看看到底是怎麼保養才能維持超上鏡肌膚！

▲王淨,保養,肌膚,雙膜法,濕敷。（圖／王淨IG）

＃「雙膜法」濕敷臉部

每天晚上基本上一定會濕敷，並且使用「雙膜法」來護膚，洗完臉的當下先用精華液擦臉，擦完再用精華露溼敷在臉上，濕敷完之後，再使用乳霜塗在化妝棉上面，隔5分鐘再翻過來濕敷，讓保養精華慢慢地吸收掉，能夠達到喝飽水的肌膚狀態。

▲王淨,保養,肌膚,雙膜法,濕敷。（圖／王淨IG）

＃每天喝水2000C.C.

因為王淨是極乾肌，所以一年都在缺水，連夏天都不太會出油，甚至還會龜裂，所以之前有一度會逼自己每天要喝到2000c.c.，避免眼下卡乾紋，每個小時喝到300c.c.，不要一次大量補充，規律的喝才不會都排出去了。

▲王淨,保養,肌膚,雙膜法,濕敷。（圖／王淨IG）

＃刮痧板按摩

搭配一些按摩的手法，在吸收保養品的同時，透過按摩的手技，把臉部的氣結推開，讓保養品吸收，同時做到一些提拉的效果，王淨說，「我其實蠻喜歡用刮痧板的，用手不夠力」，也會搭配居家拉提的機器，擦完精華液，上工前，先塗抹凝膠類的保養，再搭配居家儀器拉提效果很好。

▲王淨,保養,肌膚,雙膜法,濕敷。（圖／王淨IG）

＃每天瑜伽按摩放鬆

「我蠻喜歡做一些有氧運動，我喜歡大汗淋漓的感覺，像是跳舞、tabata、Zumba之類的，都很喜歡」王淨說，每天睡前做瑜伽也很重要，可以舒緩運動帶來的肌肉緊繃、也可以舒緩一天下來的疲勞，有時候真的沒有時間運動，一定會做瑜伽，是睡前的儀式。

▲王淨,保養,肌膚,雙膜法,濕敷。（圖／王淨IG）

＃水煮餐保持體態

盡量就是水煮，多吃肉、多吃菜都可以，調味盡量不要重，因為是導致水腫的最主要原因，長時間下來就習慣，因為王淨媽媽是營養師，都會建議吃什麼、少吃哪些食材。

關鍵字：

王淨, 保養, 肌膚, 雙膜法, 濕敷

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