雨下不停，3個屋內晾衣對策　衣服不易發臭

▲在室內晾衣需求快乾，專家貢獻3個小技巧。（圖／pakutas、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

近期連日下雨，或是下下停停的天氣，都讓許多做家事的民眾傷透腦筋，因為在高濕度的情況下，衣物不易乾燥，且在室內晾衣，也會讓室內溫度更高，體感溫度變的更低不說，也可能因為空氣多了更多水分，導致牆壁或其他室內區域容易發霉，讓衣服更快晾乾是最重要的，有專家貢獻3個建議。

在潮濕的狀態下晾衣服，常發現衣服出現難聞的氣味，是因為「莫拉氏菌」的關係，這菌種常存於人體或是空間空氣中，在高溫與高濕情況下就會「繁殖爆發」，所以如果衣服洗好放在洗衣機裡忘記晾乾，就會出現可怕的氣味。

日本生活資訊節目《ZIP！》中的洗衣專家「洗濯ブラザーズ 洗衣兄弟」表示，想要室內晾衣不發臭，可掌握3個技巧。

洗滌前先翻面

莫拉氏菌存在人體皮膚上，以皮屑為食，所以在洗衣服之前先把衣服翻面，讓接觸皮膚的那一面朝外進行洗滌，這樣莫拉氏菌跟皮屑才能被清洗得更乾淨。此外被弄溼的衣服如果沒有要馬上洗，請先晾乾後再放置近待洗籃，不要讓細菌一直繁殖。

找小空間晾衣服

在室內晾衣但想速乾，避免細菌大量繁殖，最好在5小時之內能曬乾，很多人認為要放在空氣流通的客廳或大空間，其實小空間的濕度更容易控制，建議放在浴室或室內小陽台，打開抽風機並加上除濕機，就能有效的快速乾衣。

若要放在客廳，請放在中央空氣最流通的位置，而非窗邊，此外濕度高的空氣會較重，越接近地面濕度越高，所以要晾衣服建議掛越高越好。

擴大接觸面積

遇到比較難乾的衣服像是厚重外套、扁平的T恤等，建議加工一下衣架，盡量撐開衣服內部的空間，擴大接觸面積，且空氣容易在裡面流通，帶走濕氣。